Официальные лица поздравляют туляков с Новым годом

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Алексей Дюмин, губернатор Тульской области.

Уважаемые жители Тульской области!

Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

2020 стал испытанием нашей стойкости, умения сопереживать, поддерживать и быть рядом в трудную минуту.

В эти дни мы говорим спасибо нашим медработникам, социальным партнерам и волонтерам. Всем, кто в это непростое время откликнулся, проявил неравнодушие и понимание.

Светлый праздник Рождества дорог всем верующим. Он наполняет наши сердца радостью и теплотой, напоминает о вечных ценностях: милосердии и любви к ближнему, которые объединяли людей на протяжении многих веков.

И сегодня они укрепляют нашу веру в добро, помогают преодолевать трудности, сохранять нашу богатую духовную культуру и давние традиции.

Пусть новый год принесет в ваши дома радость и согласие. Пусть будут здоровы ваши дети, родные и близкие.

От всей души желаю каждой семье, каждому жителю нашей области счастья и благополучия! Будьте здоровы и берегите друг друга!



Николай Воробьев,председатель Тульской областной Думы.

Уважаемые земляки! Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с наступающим 2021 годом и светлым праздником Рождества Христова!



В эти замечательные волшебные дни мы все думаем о будущем, загадываем заветные желания и верим в чудеса. Так пусть же новый год принесет только позитивные перемены и пусть исполнятся все самые заветные мечты.

Все вместе, сообща, мы обязательно преодолеем любые трудности и сделаем наш любимый тульский край еще красивее и богаче.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия и мира!



Ольга Слюсарева, глава МО город Тула, Дмитрий Миляев, глава администрации города Тулы.

Уважаемые туляки! От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы от всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Дни, часы, минуты до начала самых долгожданных и любимых праздников всегда наполнены особым волнением. Это время приятных хлопот, добрых встреч и радостных надежд. Снова и снова мы восстанавливаем в памяти события уходящего года, стараемся успеть завершить всё, что наметили.

2020 год был непростым. Трудности сплотили нас, заставили открыть дополнительные резервы сил и возможностей. Несмотря ни на что, Тула продолжает развиваться и находить потенциал для дальнейшего роста. Строятся жилые дома, детские сады, школы, спортивные объекты, ремонтируются дороги, благоустраиваются дворовые территории, реализуются перспективные и интересные проекты. Важно, что успехи нашего города – это прежде всего достижения его жителей, ежедневный кропотливый труд туляков. Пусть для каждого предстоящий год станет годом новых свершений, созидательной и плодотворной работы, временем успеха во всех начинаниях на благо города-героя Тулы и тульского края. Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра вашим семьям!



Дмитрий Федотов, депутат Тульской городской Думы 6-го созыва.

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

2020 год был весьма непростым, но он наполнил нас жизненной мудростью, опытом, силой. Хочется выразить особую благодарность всем тем, кто не покладая рук трудился на благо других людей, оказывал любую помощь и даже спасал жизни.

Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы.

Пусть радость не покидает вас и в будни, и в праздники. Пусть осуществляется всё запланированное, дела идут в гору, а удача – с вами в ногу.

От всего сердца желаю тепла и уюта в ваших домах, заботы и внимания родных, большой любви и радости в сердце. Пусть в жизни будет время не только для интересной работы, но и для отдыха с близкими.

Здоровья вам в новом году, мира, добра и благополучия!



Сергей Галкин, начальник УМВД России по ТО генерал-майор полиции.

Уважаемые жители Тульской области, дорогие друзья!

Под бой курантов мы всегда ожидаем, что наступающий год станет шагом к новым достижениям. Этот светлый праздник всегда наполняет наши сердца особой теплотой и радостью. Желаю всем вам, чтобы 2021 год реализовал всё задуманное. Пусть грядущий год принесет успех и благополучие. Здоровья вам и только положительных эмоций!



Олег Петрик, начальник Управления Росгвардии по ТО генерал-майор полиции.

Дорогие туляки и жители Тульской области!



Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым – праздниками, которые вместе с радостью, светлыми надеждами, ожиданиями счастливых перемен приходят в каждый дом. Уходящий год был непростым для всех. Нам удалось преодолеть немало трудностей, а значит, мы стали сильнее. Желаю вам здоровья, мира и добра!



Александр Швыков, депутат Тульской городской Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» города Тулы.

Дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!



По доброй традиции новогодние праздники принято считать рубежом для подведения итогов прошедшего года и новой точкой отсчета для задуманных дел и начинаний. Уходящий 2020 год был непростым, и всё же насыщенным яркими событиями и переменами. Благодаря сплоченности и продуктивной работе удалось решить немало вопросов и реализовать большое количество проектов.

Новый год всегда был и остается символом добра и надежд, новых начинаний и свершений. Каким будет наступающий год, во многом зависит от каждого из нас. Оптимизм, вера в себя и свои силы помогут преодолеть трудности, достичь поставленных целей и осуществить задуманное.

Пусть грядущий год наполнит ваши дома миром и добром, теплом и уютом, вдохновит на новые успехи и добрые свершения.

От всего сердца желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! С праздником, дорогие земляки!



Николай Петрунин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас, ваших родных и близких с наступающим 2021 годом и светлым праздником Рождества!

Это самая светлая и любимая нами пора, которую мы ждем с особым настроением, верой в чудеса и надеждами на лучшее.

Уходящий год был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, сделали нас лучше, добрее, милосерднее.

Пусть новый, 2021 год станет точкой отсчета для новых дел и начинаний.

Пусть он оправдает все наши мечты и ожидания, принесет удачу и успех.

Пусть добрый свет Рождества внесет в жизнь каждого человека больше любви, добра и справедливости.

Желаю вам здоровья и благополучия!

Счастья и мира каждой семье, каждому дому!



Владимир Афонский, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член фракции «Единая Россия».

Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Совсем скоро под бой курантов уйдет в историю 2020 год. Каждому из нас он запомнится чем-то своим, особенным: были и сложные испытания, и горькие потери, и личные достижения, и большие победы. Этот год объединил всех нас для борьбы с новыми вызовами. И мы справились! В эти праздничные дни хочу поблагодарить всех, кто был и остается на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, и всех, кто помогает им в этом нелегком деле. Отдельное спасибо волонтерам, которые бескорыстно поддерживают тех, кому в сложившейся ситуации труднее всего. С новогодними праздниками мы связываем свои самые сокровенные надежды и мечты. В Новый год, под бой курантов, давайте вспомним о хорошем, порадуемся успехам и загадаем желания на будущее. Пусть они обязательно сбудутся! Светлый, добрый праздник Рождества пусть наполнит нас милосердием и терпением, укрепит веру в лучшее, сделает нас немного добрее и счастливее. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия, мира и добра, терпения и согласия, удачи и семейного счастья. Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть успех будет вашим верным спутником во всех делах и начинаниях!



Виктор Дзюба, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Дорогие земляки!

Искренне поздравляю вас с наступающим 2021 годом и Рождеством Христовым!

Сегодня мы особенно остро чувствуем, что нас всех объединяют такие ценности, как милосердие, забота, сострадание и надежды на добрые перемены, ведь уходящий год преподнес много самых разных уроков. Но он сделал нас еще более сплоченными и человечными.

Пусть новый год станет временем новых открытий, приобретения новых знаний, воплощения добрых замыслов и созидания. Принесет мир, согласие, дружеское общение, будет щедрым на успех в достижении намеченных целей.

Желаю всем жителям Тульской области крепкого здоровья, счастья и благополучия!



Борис Сокол, президент компании «Щекиноазот».

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

В эти дни мы делимся друг с другом теплыми пожеланиями, подарками, разделяя радость праздника с дорогими и близкими по духу людьми, открывая сердца переменам, добру, милосердию. По традиции, провожая год уходящий, мы подводим его итоги, обозначаем цели на будущее, сверяем планы и определяем дальнейшие точки роста – личные, профессиональные, общественные.

В череде лет год 2020 оказался особенным: сложным, нестандартным, заставившим жить и работать по-иному, добиваться нужных результатов в обстоятельствах, предложенных новой реальностью. Продолжение курса на развитие компании «Щекиноазот» в соответствии с долгосрочной стратегической программой происходило в непростых условиях, сложившихся в мире и нашей стране в связи с объявленной пандемией.

Вместе с тем щекинские химики, противостоя трудностям и невзгодам, в очередной раз проявили лучшие деловые и командные качества, доказали, что для них нет невыполнимых задач.

Мы смогли сберечь коллектив в условиях массового распространения Covid-19, обеспечить стабильность действующих производств, добиться увеличения выработки продукции, повышения эффективности работы и параллельно вести строительство новых мощностей. Достойными результатами труда мы встретили 65-летний юбилей завода.

И сегодня мы стоим на пороге очередной вехи – рубежного для нас 2021 года. Рубежного – потому что именно в этот год мы будем открывать установки по выпуску метанола, азотной кислоты и аммиачной селитры. Данные производства имеют для предприятия стратегическое значение.

Следующим большим этапом станет введение в эксплуатацию в 2024 году крупнейшего в истории компании высокотехнологичного производственного комплекса по выпуску аммиака и карбамида.

До 2024 года мы инвестируем в производство более 1 миллиарда долларов, создадим около 700 рабочих мест, после чего приступим к следующему, четвертому, этапу стратегии, направленному на развитие новых площадок завода.

Год за годом, шаг за шагом мы идем к воплощению в жизнь нашей большой мечты: созданию в Щекинском районе мощного химического кластера, выпускающего на основе самых современных экологических подходов востребованные продукты промышленной химии, в том числе высоких переделов.

Мы создаем новые производства с уникальными технологическими решениями, замкнутыми циклами, которые абсолютно минимизируют воздействие предприятия на окружающую среду. Еще одна из главных миссий «Щекиноазота» – дальнейшее развитие экологических проектов в рамках общей стратегической линии, в том числе программы «зеленой энергетики», решения вопросов климатических рисков.

То, чего мы добились сегодня, стало возможно благодаря поддержке Министерства промышленности и торговали РФ, губернатора Тульской области, правительства региона, финансовых институтов, компаний-партнеров. Искренне признателен им за эффективное сотрудничество в 2020 году.

Выражаю слова благодарности своей команде, коллективу щекинских химиков. В тяжелейший год, который не раз проверял нас на прочность, мы не свернули с дороги, ведущей к успеху и прогрессу.

Мы помогали детям, талантливой молодежи, ветеранам, медикам. Вместе со страной и регионом в ежедневном режиме вели борьбу с Covid-19. Продолжили строительство в Щекино Ледового дворца. Поддерживали спорт и культуру. В «зеленых легких» района – Ясной Поляне – высадили тысячи деревьев. Мы свято чтим память о героических защитниках Родины в Великую Отечественную войну. В год 75-летия Победы на средства «Щекиноазота» был реконструирован мемориал «Скорбящий воин» с первым зажженным в СССР Вечным огнем.

Мы сумели объединиться и выстроить системную работу по всем актуальным направлениям. И сегодня мы продолжаем бороться, трудиться, созидать.

Качественная, честная работа в 2021 году и во все последующие позволит нам завершить начатые инвестиционные и социальные проекты и создаст базис для реализации новых программ, нацеленных в будущее. Красивое, успешное будущее «Щекиноазота» и его коллектива, всех наших земляков!

От всего сердца желаю вам, вашим семьям и близким больших успехов в работе, исполнения планов, оптимизма, здоровья, благополучия. Светлых вам праздников! Счастливого и радостного Нового года!



Евгений Дронов, генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ.

Уважаемые туляки!

Примите самые теплые поздравления с наступающим 2021 годом и Рождеством!



Новый год – самый любимый праздник, торжество добрых надежд и радостных ожиданий, который всегда встречают с мечтой о счастье. Это точка отсчета новых дел и свершений, время добрых перемен. Под бой курантов все мы, независимо от возраста, начинаем верить в чудеса. И они действительно происходят. Уходящий 2020 год был непростым для всех нас, но он многому нас научил, а главное – сплотил. Мы стали внимательнее к близким, ответственнее и милосерднее. Время кризиса закалило характер и дало нам веру в будущее.

Пусть грядущий 2021 год будет богат на радостные события, подарит чувство стабильности, оставит позади все прошлые обиды и недопонимания. Желаю, чтобы каждый день будущего года открывал новые перспективы, а рядом с вами всегда были родные и близкие люди. Здоровья, благополучия, добра, гармонии и исполнения заветных желаний! Пусть каждого из нас в новом году сопровождает верная дружба, искренняя любовь и тепло семейного очага. Пусть ваша энергия и оптимизм помогут в достижении новых высот, опыт и интуиция подскажут новые цели, а удача всегда будет доброй попутчицей.



Евгений Борисович Зубицкий, президент ООО УК «ПМХ»

Уважаемые жители Тулы и Тульской области! Поздравляю вас с Новым годом

и Рождеством!

Это светлый и всеми любимый праздник, который объединяет семьи, друзей, трудовые коллективы. Уходящий 2020 год был непростым. Тем не менее он многому нас научил: ценить и беречь свое здоровье, с еще большим трепетом относиться к родным и близким. Тульская область – не только столица самоваров, пряников и оружия, но и родина отечественной металлургии. В уходящем году свой 85-летний юбилей отметил Тулачермет, предприятие установило несколько производственных рекордов. Активно развивается и наращивает объемы выпуска продукции металлургический завод «Тула-Сталь», запущенный в 2019 году. На предприятиях тульской площадки ПМХ в настоящее время трудятся более 6 тыс. человек. Для работников созданы комфортные и безопасные условия труда, по итогам уходящего года выплачена 13-я зарплата. Компания вносит также значительный вклад в поддержку культуры, спорта, здравоохранения и борьбу с пандемией.

Дорогие туляки! Счастья вам, крепкого здоровья, теплоты семейного очага, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Пусть рядом всегда будут родные, а в ваших домах царит мир!

Д. В. Коноплев, председатель Тульского регионального отделения Союза машиностроителей России, первый заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» – управляющий директор АО «КБП».

Уважаемые машиностроители!

Дорогие туляки и жители Тульской области!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2021 годом и Рождеством Христовым!

В уходящем году мы столкнулись с совершенно новыми вызовами и проблемами, которые потребовали от нас мобилизации всех сил, терпения, выдержки и стойкости. Тульские предприятия работали в непростых условиях, продолжая решать важные задачи по инновационному развитию отраслей машиностроения и выпуская необходимую продукцию. И я уверен, что в наступающем году наши машиностроители будут трудиться еще более эффективно.

Дорогие друзья! Новый год и Рождество – особенные праздники, они дарят надежду на счастье и удачу. Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья для вас, ваших близких, друзей и всех, кто вам дорог. Пусть новый год бережно сохранит всё самое лучшее в вашей жизни и принесет радость, благополучие и успех во всех добрых делах и начинаниях. Мира и счастья вашим семьям, и пусть все ваши мечты сбудутся!



Анастасия Иващенко, председатель Фонда ипотечного кредитования Тульской области.

С наступающим Новым годом!

Новогодние праздники – время чудес! И дети, и взрослые искренне верят в волшебство новогодней ночи, способной исполнить любое желание, загаданное под бой курантов. Встретить в Новом году свою любовь, отправиться в путешествие или обзавестись собственной квартирой – всё это возможно!

Из года в год тульские семьи исполняют свою мечту о новом жилье вместе с Фондом ипотечного кредитования, и уходящий 2020 год не стал исключением. Наша миссия – сделать жилье доступным для каждого жителя Тулы и области. И мы успешно решаем эту задачу. Дом для каждого человека – это основа, на которой строится вся жизнь. Это место силы, где можно отдохнуть и принять важные решения, где чувствуешь себя в безопасности и где тебя принимают таким, какой ты есть. Мы рады сообщить, что и в 2021 году фонд предложит интересные решения для каждого, а также продолжит реализацию популярных ипотечных программ «Доступное жилье» и «Свой дом» для льготных категорий граждан.

В наступающем 2021 году я желаю всем тулякам здоровья, удачи и исполнения желаний! Путь дом будет полной чашей благополучия и счастья, пространством взаимопонимания, любви, уюта и доброты.