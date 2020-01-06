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Тульские воздухоплаватели сфотографировали рождественскую Тулу с высоты птичьего полета

Тульские воздухоплаватели сфотографировали рождественскую Тулу с высоты птичьего полета

Традиционная рождественская фиеста воздушных шаров называется «Яблоки на снегу»

6 января у воздухоплавателей России традиционно проходит фиеста под названием «Яблоки на снегу». Почему именно яблоки? Просто, когда зимой смотришь на аэростаты не сбоку, стоя на земле, а сверху, «с небес на землю», они очень похожи на большие, разноцветные яблоки. Яблоки на снегу.

Первый раз рождественская воздухоплавательная фиеста состоялась в подмосковном Дмитрове в далеком уже 2005. Четыре года назад фиеста стала всероссийской, а потом и международной – потому что красиво и совсем не холодно. В разные годы в небо вместе с российскими пилотами в этот день поднимаются пилоты в Беларуси, Болгарии и Армении.

6 января 2020 года самая многочисленная компания пилотов поднялась в небо в подмосковном Дмитрове. Полюбоваться разноцветьем аэростатов россияне смогли в Нижнем Новгороде, Тамбове, Красной поляне и Туле.

Тульские воздухоплаватели стартовали с площадки Центрального парки им. П. П. Белоусова. Пилот Тульской федерации воздухоплавательного спорта Юлия Селезнева управляла аэростатом «Тула-город Герой», а пилот Олег Снетков - аэростатом «Барбадос».

Юлия Селезнева

- Мы постарались максимально простоять на земле, чтобы туляки и гости нашего города смогли сделать красочные снимки. Аэростаты можно было наблюдать в районе проспекта Ленина и улицы Кауля, поселков Скуратово и Старо-Басово. Через 40 минут мы приземлились на поле за производственными цехами компании «Инмарко». Всю красоту зимнего родного города в разрыве снежных облаков смотрите в нашем фотоотчете, - говорит Юлия Селезнева.

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Полет на воздушном шаре, Фото: 1
Полет на воздушном шаре, Фото: 2
Полет на воздушном шаре, Фото: 3
Полет на воздушном шаре, Фото: 4
Полет на воздушном шаре, Фото: 5
Полет на воздушном шаре, Фото: 6
Полет на воздушном шаре, Фото: 7
Полет на воздушном шаре, Фото: 8
Полет на воздушном шаре, Фото: 9
Полет на воздушном шаре, Фото: 10
Полет на воздушном шаре, Фото: 11
Полет на воздушном шаре, Фото: 12
Полет на воздушном шаре, Фото: 13
Полет на воздушном шаре, Фото: 14
Полет на воздушном шаре, Фото: 15
Полет на воздушном шаре, Фото: 16
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Автор: Татьяна Алексеева
вчера, в 21:32 +11
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