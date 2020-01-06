Тульские воздухоплаватели сфотографировали рождественскую Тулу с высоты птичьего полета

6 января у воздухоплавателей России традиционно проходит фиеста под названием «Яблоки на снегу». Почему именно яблоки? Просто, когда зимой смотришь на аэростаты не сбоку, стоя на земле, а сверху, «с небес на землю», они очень похожи на большие, разноцветные яблоки. Яблоки на снегу.

Первый раз рождественская воздухоплавательная фиеста состоялась в подмосковном Дмитрове в далеком уже 2005. Четыре года назад фиеста стала всероссийской, а потом и международной – потому что красиво и совсем не холодно. В разные годы в небо вместе с российскими пилотами в этот день поднимаются пилоты в Беларуси, Болгарии и Армении.

6 января 2020 года самая многочисленная компания пилотов поднялась в небо в подмосковном Дмитрове. Полюбоваться разноцветьем аэростатов россияне смогли в Нижнем Новгороде, Тамбове, Красной поляне и Туле.

Тульские воздухоплаватели стартовали с площадки Центрального парки им. П. П. Белоусова. Пилот Тульской федерации воздухоплавательного спорта Юлия Селезнева управляла аэростатом «Тула-город Герой», а пилот Олег Снетков - аэростатом «Барбадос».