В Туле ёлку и новогодние украшения уберут после Крещения
Об этом рассказали в городской администрации.
В Туле ёлку на площади Ленина начнут разбирать после 19 января. Также с этого числа приступят к уборке новогодних украшений с городских улиц.
Напомним, что главная областная ёлка высотой 32 метра, украшена 5000 шарами и сложной световой иллюминацией. Специальные картинки с 3D-эффектом разрабатывали дизайнеры «Тулагорсвета». Подробнее об этом Myslo писал здесь.
Новогоднюю арку, ледяную горку, карусели и торговые палатки на площади рабочие установили в конце декабря 2019 года. Официальное открытие ёлки состоялось 27 декабря. На празднике выступила популярная российская группа «5sta Family». А закрывал новогодние каникулы 7 января заслуженный артист Российской Федерации Аркадий Хоралов.
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