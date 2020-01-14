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В Туле ёлку и новогодние украшения уберут после Крещения

В Туле ёлку и новогодние украшения уберут после Крещения

Об этом рассказали в городской администрации.

В Туле ёлку на площади Ленина начнут разбирать после 19 января. Также с этого числа приступят к уборке новогодних украшений с городских улиц.

Напомним, что главная областная ёлка высотой 32 метра, украшена 5000 шарами и сложной световой иллюминацией. Специальные картинки с 3D-эффектом разрабатывали дизайнеры «Тулагорсвета». Подробнее об этом Myslo писал здесь.

Новогоднюю арку, ледяную горку, карусели и торговые палатки на площади рабочие установили в конце декабря 2019 года. Официальное открытие ёлки состоялось 27 декабря. На празднике выступила популярная российская группа «5sta Family». А закрывал новогодние каникулы 7 января заслуженный артист Российской Федерации Аркадий Хоралов.

 

 

Сюжет: Новый год-2020
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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