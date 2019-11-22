новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают поддержать «Арсенал» в Турции
Фото пресс-службы «Арсенала».

Туляков приглашают поддержать «Арсенал» в Турции

Что нужно сделать для того, чтобы поехать на сборы с командой?

Туляков приглашают поддержать оружейников на сборах в Турции. Второй год подряд тульский «Арсенал» совместно с фан-клубом дает возможность болельщикам посмотреть, как красно-желтые готовятся ко второй части сезона.

Клубная пресс-служба рассказывает, что нужно сделать, чтобы поехать на сбор, который состоится с 19 по 25 февраля в Белеке:

  • иметь действующий загранпаспорт,
  • подать заявку до 27 декабря в клубный магазин,
  • быть совершеннолетним или уговорить родителей поехать с тобой.

Чтобы забронировать поездку в Белек, нужно принести в клубный магазин «Арсенал» копию загранпаспорта и первый денежный взнос в размере 15 тысяч рублей. После подачи заявки специально для болельщиков будет забронирован отель по системе «все включено». Оплата проживания будет производиться на месте.

Предварительно стоимость всей поездки (трансфер до аэропорта в Москву, перелет в Анталью, трансфер от аэропорта в отель, проживание, посещение 1−2 контрольных матчей, посещения тренировок «Арсенала», трансфер отель-аэропорт, трансфер Москва-Тула) составит 30 тысяч рублей.

Сюжет: Арсенал
Билеты на матч «Арсенал» – «Краснодар» появились в продаже
Спорт
Билеты на матч «Арсенал» – «Краснодар» появились в продаже
18 ноября, в 12:45, 46 1274 1
«Зенит» оштрафован на 40 тыс. рублей после матча в Туле
Спорт
«Зенит» оштрафован на 40 тыс. рублей после матча в Туле
14 ноября, в 16:37, 15 1202 2
«Арсенал» сыграет товарищеский матч с «Химиком»
Спорт
«Арсенал» сыграет товарищеский матч с «Химиком»
14 ноября, в 12:05, 6 1068 2
Экс-арсеналец Лука Джорджевич откроет в Туле ресторан
Жизнь Тулы и области
Экс-арсеналец Лука Джорджевич откроет в Туле ресторан
12 ноября, в 18:04, 191 5140 1
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:24 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналпоездка в Турциюсборы с Арсеналом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Пролетарском округе Тулы поймали похитителей аккумулятора
В Пролетарском округе Тулы поймали похитителей аккумулятора
В Туле на площади Ленина устанавливают главную новогоднюю ёлку
В Туле на площади Ленина устанавливают главную новогоднюю ёлку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.