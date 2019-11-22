Туляков приглашают поддержать «Арсенал» в Турции

Фото пресс-службы «Арсенала».

Что нужно сделать для того, чтобы поехать на сборы с командой?

Туляков приглашают поддержать оружейников на сборах в Турции. Второй год подряд тульский «Арсенал» совместно с фан-клубом дает возможность болельщикам посмотреть, как красно-желтые готовятся ко второй части сезона.

Клубная пресс-служба рассказывает, что нужно сделать, чтобы поехать на сбор, который состоится с 19 по 25 февраля в Белеке:

иметь действующий загранпаспорт,

подать заявку до 27 декабря в клубный магазин,

быть совершеннолетним или уговорить родителей поехать с тобой.

Чтобы забронировать поездку в Белек, нужно принести в клубный магазин «Арсенал» копию загранпаспорта и первый денежный взнос в размере 15 тысяч рублей. После подачи заявки специально для болельщиков будет забронирован отель по системе «все включено». Оплата проживания будет производиться на месте.



Предварительно стоимость всей поездки (трансфер до аэропорта в Москву, перелет в Анталью, трансфер от аэропорта в отель, проживание, посещение 1−2 контрольных матчей, посещения тренировок «Арсенала», трансфер отель-аэропорт, трансфер Москва-Тула) составит 30 тысяч рублей.