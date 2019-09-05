Роскомнадзор: Tele2 достигла лучших результатов по скорости и качеству интернета в Туле

Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

К такому выводу пришли специалисты Роскомнадзора в ходе тестирования качества связи.

В сентябре на сайте Роскомнадзора были опубликованы результаты исследования качества связи у четырех операторов в Туле. Измерения были сделаны на основных транспортных магистралях, на подъездах к вокзалам, к важным социальным объектам, а также на территориях, где традиционно сконцентрировано большое количество жителей.

Tele2 стала лидером по качеству и скорости мобильного интернета. Так, в оценке Роскомнадзора компания достигла рекордных значений в Туле по скорости передачи данных от абонента — более 2 Мбит/с.

Показатель передачи данных к абоненту достиг 8,6 Мбит: это второе место в рейтинге, но с практически незначительным отрывом от конкурента. При этом важно отметить, что именно у Tele2 также лучший показатель по стабильности соединения сети — количество неуспешных сессий у оператора минимально и в среднем в 5 раз ниже, чем у остальных компаний.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

- Мы проделали масштабную работу по развитию сети в Туле и Тульской области, и полностью согласны с данными исследования Роскомнадзора. Только с начала года мы на 20% увеличили количество базовых станций в регионе, причем мы используем только современное и высокопроизводительное оборудование. Сегодня технологии мобильной связи и высокоскоростного интернета Tele2 доступны жителям практически всех населенных пунктов, и что важно — качество связи на высоте как в городе, так и в селах и поселках.