Власти выяснили, кто мог сливать битум в тульском поселке

Фото из архива Myslo.

Глава администрации Пролетарского района Тулы Сергей Шестаков рассказал Myslo, какие факты в данный момент известны о происхождении битума под землей в поселке Комарки.

– Оценив за 3-4 дня ситуацию, предварительные данные таковы. Во-первых, это муниципальная территория. Во-вторых, никакого отношения ни комбайновый завод, ни предприятие «Щегловский вал», ни другие организации, которые располагались здесь, к этому отношения не имеют.

По всей вероятности, здесь 45 лет назад, когда строили и выполняли работы по систематической поддержке лечебно-трудового профилактория, где отбывали наказание склонные к алкоголизму осужденные, бывшее управление системы исполнения наказаний сбрасывало сюда битумную массу.

При поддержке минприроды Тульской области мы взяли анализы, чтобы определить, что это за жидкость. Это битумная масса, которая использовалась при строительстве кровель, фундамента.

Есть вероятность, что ребята сбрасывали жидкость в болото, которое тут было, чтобы никуда

не вывозить ее.

После того как глава администрации дал распоряжение построить тут КНС, произошло осушение болота. Те массы, которые удерживались водой, стали подниматься на поверхность под действием температуры.

По словам Сергея Шестакова, дано указание выделить дополнительные силы и спецтехнику, чтобы вывезти загрязненный грунт.

– Класс опасности битума — четвертый. Он не опасен ни для людей, ни для животных. Всё будет утилизировано на спецполигоне в Воронеже. Сюда мы завезем чистый грунт, чтобы выровнять поверхность, — говорит Сергей Викторович.

Кроме того, Шестаков опроверг нахождение под землей какой-либо емкости. К такому выводу комиссия пришла после исследования местности металлоискателем.

– Сейчас уже очень тяжело уточнить законность сброса этой массы. УФСИНа здесь нет, лечебно-трудового профилактория тоже. Но областная и городская прокуратура проинформированы об этой ситуации, они тоже разберутся со своей стороны.

На этой и следующей неделе загрязненный грунт вывезут на 25 КамАЗах, объемом 10 кубометров. После сюда зайдет специализированная организация, которая утилизирует всё.