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Захоронение нефтепродуктов в тульских Комарках: битум на месте, подрядчик оштрафован
Фото Myslo.

Захоронение нефтепродуктов в тульских Комарках: битум на месте, подрядчик оштрафован

По проекту рекультивации назначены общественные обсуждения, затем его ждет государственная экспертиза.

Захоронение нефтепродуктов в тульском поселке Комарки до сих пор не ликвидировано. Битум находится в земле с 90-х годов, а около пяти лет назад из-за начавшейся неподалеку стройки залежи начали выходить на поверхность. 

После долгих скандалов и попыток прикрыть битум доломитовой мукой власти все же нашли подрядчика для составления проекта рекультивации территории. 

Самарская компания ООО «Эмульсионные технологии» должна была по контракту выполнить эти работы за 4,7 млн рублей. Однако, как сообщила прокуратура Тульской области, не выполнила их. Подрядную организацию оштрафовали на 230 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры работы все же были выполнены. Теперь проект ждет государственная экспертиза.

А пока администрация Пролетарского округа инициировала общественные обсуждения проекта. Они продлятся до 4 ноября 2024 года.

Ознакомиться с материалами проектной документации «Проектирование мероприятий по рекультивации территории размещения отходов нефтепродуктов, расположенной в непосредственной близости от жилого многоквартирного дома по адресу: г. Тула, ул. Комарская, 17, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, можно в администрации округа (Тула, ул. Марата, 162-а, контактный тел. 41-02-51) с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.45 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

 

Битум в Комарках нашли в 2019 году. После публикации Myslo власти собрали комиссию, место разлива битума засыпали доломитовой мукой, которая образовала твердую корку и задерживала нефтепродукты в земле.

В 2021 году битум снова начал вытекать. К делу подключилась прокуратура. Проверка установила 12-кратное превышение концентрации содержания в почве нефтепродуктов. Прокуратура потребовала от администрации ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. И лишь в 2023 году был найден подрядчик для проектирования.

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Сюжет: Нефтепродукты в Комарках
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Автор:
сегодня, в 11:20 +4
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