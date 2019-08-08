В Щекино сотрудники Росгвардии застали угонщиков на месте преступления

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В Щёкино на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что во дворе многоквартирного дома двое неизвестных пытаются проникнуть в автомобиль.

Прибывшая на место группа задержания Росгвардии осмотрела ВАЗ-2107 и увидела следы вскрытия: сломанный пластик под рулевой колонкой, разорванные провода зажигания.

В транспортном средстве находились двое мужчин. На вопрос сотрудников Росгвардии, чей это автомобиль, они не смогли ничего внятного ответить.

Как сообщает пресс-служба ведомства, граждан задержали и передали правоохранителям. Задержанными оказались двое местных ранее судимых жителей.