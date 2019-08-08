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В Щекино сотрудники Росгвардии застали угонщиков на месте преступления
Фото: https://www.drive2.ru.

В Щекино сотрудники Росгвардии застали угонщиков на месте преступления

Двое мужчин пытались угнать ВАЗ-2107.

В Щёкино на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что во дворе многоквартирного дома двое неизвестных пытаются проникнуть в автомобиль.

Прибывшая на место группа задержания Росгвардии осмотрела ВАЗ-2107 и увидела следы вскрытия: сломанный пластик под рулевой колонкой, разорванные провода зажигания.

В транспортном средстве находились двое мужчин. На вопрос сотрудников Росгвардии, чей это автомобиль, они не смогли ничего внятного ответить.

Как сообщает пресс-служба ведомства, граждан задержали и передали правоохранителям. Задержанными оказались двое местных ранее судимых жителей.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:22 +2
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