В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности

Фото и видео Юлии Королевой и Юлии Александровой.

В тульском поселке Комарки на месте обнаружения огромной лужи нефтепродуктов с утра работает комиссия, в состав которой входят сотрудники регионального минприроды и экологии, городской администрации и МЧС, а также спецтехника.

По предварительным данным, специалисты пришли к выводу, что из-под земли вытекает не мазут, а битум 4-го класса опасности. Однако что-либо конкретное можно будет утверждать лишь по результатам исследования.

Под грунтом, скорее всего, нет никакой емкости. С большой долей вероятности на указанное место кто-то сливал нефтепродукты при строительстве домов еще в 90-е годы. Ранее здесь было болото, но при строительстве новой канализационной насосной станции его осушили, и жидкость начала сочиться из-под земли.

На момент публикации новости загрязнение ликвидируют: экскаватор ковшом вытаскивает битум с землей и погружает в грузовой автомобиль. После этого яму, скорее всего, закроют грунтом.

Подробности экологического происшествия в Комарках читайте в нашей статье здесь.