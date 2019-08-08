новости
новости
Регистрация
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности
Фото и видео Юлии Королевой и Юлии Александровой.

В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности

Таковы предварительные данные исследования.

В тульском поселке Комарки на месте обнаружения огромной лужи нефтепродуктов с утра работает комиссия, в состав которой входят сотрудники регионального минприроды и экологии, городской администрации и МЧС, а также спецтехника.

По предварительным данным, специалисты пришли к выводу, что из-под земли вытекает не мазут, а битум 4-го класса опасности. Однако что-либо конкретное можно будет утверждать лишь по результатам исследования.

Под грунтом, скорее всего, нет никакой емкости. С большой долей вероятности на указанное место кто-то сливал нефтепродукты при строительстве домов еще в 90-е годы. Ранее здесь было болото, но при строительстве новой канализационной насосной станции его осушили, и жидкость начала сочиться из-под земли.

На момент публикации новости загрязнение ликвидируют: экскаватор ковшом вытаскивает битум с землей и погружает в грузовой автомобиль. После этого яму, скорее всего, закроют грунтом.

Подробности экологического происшествия в Комарках читайте в нашей статье здесь.

Галерея
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 1
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 2
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 3
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 4
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 5
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 6
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 7
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 8
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 9
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 10
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 11
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 12
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 13
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 14
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 15
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 16
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 17
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 18
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 19
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 20
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности, Фото: 21
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:54 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
разлив мазутанефтепродуктызагрязнение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Момент наезда автобуса на 10-летнюю девочку в Туле попал на видео
Момент наезда автобуса на 10-летнюю девочку в Туле попал на видео
Под Тулой на трассе М-2 водитель снес дорожный знак и улетел в кювет
Под Тулой на трассе М-2 водитель снес дорожный знак и улетел в кювет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.