«Черные ручьи лезут из-под земли!»: захороненные в Туле нефтепродукты снова вышли на поверхность

Проблеме уже пять лет, но государственная машина настолько неповоротлива, что решение вопроса ликвидации нефтепродуктов уже слишком затянулось.

О том, что нелегально захороненный в Комарках (Пролетарский округ Тулы) еще в 90-х битум снова начал сочиться из-под земли, Myslo сообщили местные жители:

— Нам постоянно что-то обещают. Сначала прикрыли всё это дело какой-то доломитовой мукой, чтобы из земли не сочились нефтепродукты. Потом стали обещать, что выгребут весь битум и на его место привезут чистую землю. Но почему-то все быстро забывают о своих обещаниях.

Сейчас что-то случилось и битум снова стал выбираться наружу.

Захоронение битума нашли в Комарках в 2019 году при строительстве канализационной насосной станции. После публикации Myslo власти собрали комиссию из чиновников администрации, минприроды, МЧС, Росприроднадзора и геофизиков. Место разлива битума сначала действительно засыпали доломитовой мукой, которая образовала твердую корку и задерживала нефтепродукты в земле. Но второй этап ликвидации очага так и не наступил: место периодически засыпают доломитовой мукой, и забывают о нем до следующей жалобы.

В 2021 году, когда битум снова начал вытекать, к делу подключилась прокуратура. Проверка установила 12-кратное превышение концентрации содержания в почве нефтепродуктов по сравнению с фоновыми пробами. Прокуратура потребовала от главы администрации города ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, рекультивировать участок земли.

В 2023 году администрация Пролетарского округа нашла подрядчика, который почти за 5 млн подготовит проект рекультивации загрязненной территории в 5 га: исследовать почву, разработать план утилизации и др.