На проект по ликвидации разлива нефтепродуктов в Комарках потратят 41 млн рублей

Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В Туле ищут подрядчика для разработки проекта по ликвидации разлива нефтепродуктов в поселке Комарки.

Битум находится в земле с 90-х годов, а в 2019 году из-за начавшейся неподалеку стройки залежи начали выходить на поверхность. После публикации Myslo власти собрали комиссию, место разлива битума засыпали доломитовой мукой, которая образовала твердую корку и задерживала нефтепродукты в земле.

В 2021 году битум снова начал вытекать. К делу подключилась прокуратура. Проверка установила 12-кратное превышение концентрации содержания в почве нефтепродуктов.

Подрядчику предстоит не только подготовить проект по ликвидации нефтепродуктов, но и оценить, затронуло ли загрязнение соседние с Комарками территории.

Срок действия контракта рассчитан до 29 декабря 2027 года. Если проект не пройдет экспертизу, подрядчику придется дорабатывать его за свой счет. Сами работы по ликвидации загрязнения планируют провести в 2028–2029 годах.