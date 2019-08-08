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Момент наезда автобуса на 10-летнюю девочку в Туле попал на видео
Кадр из видео.

Момент наезда автобуса на 10-летнюю девочку в Туле попал на видео

Пострадавшего ребенка госпитализировали.

Момент наезда автобуса на 10-летнюю девочку в Туле попал на видео. Ролик разместил на своем Youtube-канале пользователь Aleks M.

Напомним, ДТП произошло 7 августа в Туле на ул. Щегловская Засека. На кадрах видно, что девочка переходила или перебегала дорогу по пешеходному переходу и в этот момент ее сбил автобус ЛиАЗ. От удара ребенок отлетел на несколько метров. К пострадавшей сразу же подбежали очевидцы.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, ребенка госпитализировали с подозрением на перелом скуловой области. В данный момент оснований опасаться за ее жизнь нет.

Результаты проверки взяла на контроль прокуратура области.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:59 +3
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