Кадр из видео.

Момент наезда автобуса на 10-летнюю девочку в Туле попал на видео. Ролик разместил на своем Youtube-канале пользователь Aleks M.

Напомним, ДТП произошло 7 августа в Туле на ул. Щегловская Засека. На кадрах видно, что девочка переходила или перебегала дорогу по пешеходному переходу и в этот момент ее сбил автобус ЛиАЗ. От удара ребенок отлетел на несколько метров. К пострадавшей сразу же подбежали очевидцы.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, ребенка госпитализировали с подозрением на перелом скуловой области. В данный момент оснований опасаться за ее жизнь нет.

Результаты проверки взяла на контроль прокуратура области.