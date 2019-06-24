Роспотребнадзор рекомендует тулякам в жару есть меньше мяса

Специалисты утверждают, что в жаркую погоду лучше питаться овощами, фруктами, рыбой и кисломолочными продуктами.

С наступлением жаркой погоды рекомендуется обратить внимание на соблюдение питьевого режима и провести корректировку рациона питания.

В условиях жары организм быстро теряет жидкость, поэтому следует пить больше питьевой воды, негазированной минеральной воды, хорошо утоляет жажду квас, несладкий зеленый чай. Употребление алкогольных напитков нежелательно.

Режим питания летом следует скорректировать в сторону снижения калорийности рациона, так как в жару организм нуждается в меньшем количестве энергии.

Богатые витаминами и микроэлементами овощи, фрукты, зелень, кисломолочные продукты, рыбные продукты легко усваиваются и очень полезны.

Употребление мясных блюд и жирной пищи, напротив, рекомендуется огранить.

Время приема пищи в летнюю жару также несколько меняется. Рекомендуется исключить прием пищи в жаркие часы суток. Предпочтительны ранний завтрак, обед – до наступления дневного зноя и ужин в более поздние часы, когда жара уже спала.

Особое внимание в летнюю жару следует уделять профилактике кишечных инфекций, соблюдению элементарных правил личной гигиены перед приемом пищи. При покупке продуктов уточните срок годности и температуру хранения продукта.

Собираясь на отдых на природу, отдавайте предпочтение простой пище (свежие овощи, зелень, хлебобулочные изделия, бутилированная питьевая вода и безалкогольные напитки). Тщательно мойте овощи и фрукты. Не используйте для питья воду из открытых водоемов и неизвестных источников.