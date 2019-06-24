Тулякам разъяснят порядок пересмотра кадастровой стоимости недвижимости

В Управлении Росреестра по Тульской области состоится тематическая горячая линия.

В среду, 26 июня, в управлении Росреестра по Тульской области пройдёт горячая линия по вопросам пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости.

На вопросы граждан ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Татьяна Чернышева.