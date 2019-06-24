Тулякам разъяснят порядок пересмотра кадастровой стоимости недвижимости
В Управлении Росреестра по Тульской области состоится тематическая горячая линия.
В среду, 26 июня, в управлении Росреестра по Тульской области пройдёт горячая линия по вопросам пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости.
На вопросы граждан ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Татьяна Чернышева.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 77-33-18.
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