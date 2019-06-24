Суд дал реальный срок бывшему главе тульского МЧС Ришату Нуртдинову
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
Нуртдинову назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии общего режима, также его лишили звания генерал-майор запаса. Также с него будет взыскана сумма ущерба.
Уголовное дело связано с внедрением в Туле в рамках реализации Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ» комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, критически важных объектов и территории города.
Система очень объемная и должна была включать целый набор подсистем: информационно-навигационного сопровождения; автоматического видеомониторинга на дорогах; пожарного мониторинга в лесах, на социально значимых объектах и территориях с массовым пребыванием людей; систем слежения за изменениями погоды и радиационного фона, паводковой обстановки; контроля безопасности граждан на объектах ЖКХ; защиты, информирования и оповещения населения на транспорте и в школах; контроля за состоянием мостов. Все эти камеры и датчики должны были моментально сообщать об изменениях на том или ином объекте.
Но в реальности система эта не работала ни дня так, как задумывалась.
Свидетели в суде рассказывали, что работа по внедрению системы в Туле велась в 2011-2012 годах. Она подразумевала установку камер видеонаблюдения на территориях 77 школ и нескольких десятках перекрестков города, а также датчиков контроля работы котельных, трансформаторных и газораспределительных подстанций, водозаборов.
В пилотном режиме в рамках системы функционировала подсистема контроля за состоянием коммуникаций в многоквартирном доме и противопожарная подсистема, предупреждающая о возгорании в лесах (была смонтирована в Центральном парке). Данные со всех систем стекались в ситуационный центр, созданный при региональном ГУ МЧС.
Передача данных в центр и была основным требованием для подрядчика, при этом определённых требований к технике или программному обеспечению не было. Собственно, в отсутствии жестких требований к технике и программному обеспечению и заключался главный подвох.
Удивительно, что при многомиллионной сумме контракта — около 140 млн рублей — заказчик не предусмотрел этого.
То есть камеры и программы можно было установить любые: главное, чтобы данные поступали в центр.
Контроль за исполнением контракта велся просто: в ситуационный центр поступают данные с камер или датчиков — задача выполнена. Какая именно техника при этом и каким образом смонтирована и на каком программном обеспечении работает, проверить было невозможно. Этого не было в техзадании.
С одной стороны, такие «облегченные» требования к заказу упрощали его исполнение, но, с другой стороны, создавали проблемы самому заказчику. Генеральный подрядчик ООО «Фентези Лайт» на субподряд нанял различные организации, которые работали на собственном программном обеспечении, часто они были несовместимы друг с другом: не устанавливались или выводили из строя уже установленные ранее подсистемы.
– Из-за различий в программном обеспечении, которым пользовались субподрядчики, система постоянно выходила из строя. Приходилось вызывать их для ремонта в рамках гарантийного обслуживания. Но в 2014 году, когда гарантийный срок истёк, они перестали выходить на связь. Работа системы остановилась, — рассказал свидетель Косов.