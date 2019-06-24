Суд дал реальный срок бывшему главе тульского МЧС Ришату Нуртдинову

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В Тульском гарнизонном военном суде оглашен приговор экс-главе регионального МЧС Ришату Нуртдинову. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд пришел к выводу, что Нуртдинов не организовал надлежащий контроль за тем, как подрядчик «Фэнтези Лайт» выполняет работу по внедрению в регионе системы видеоконтроля.

Ришат Нуртдинов признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем существенное нарушение прав и интересов государства с причинением тяжких последствий. В ходе судебного следствия сумма ущерба снизилась с 68 млн до 20 млн рублей.

Нуртдинову назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии общего режима, также его лишили звания генерал-майор запаса. Также с него будет взыскана сумма ущерба.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Адвокат Нуртдинова заявил о намерении обжаловать приговор.