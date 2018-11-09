Антон Агеев: В «Народном бюджете – 2019» будут участвовать 474 заявки туляков

Проект «Народный бюджет» был запущен в Тульской области в 2011 году. За семь лет по этому проекту было выполнено более 4,2 тысячи заявок туляков. Он оказался очень популярным и востребованным у граждан, так как позволяет решать вопросы исходя из их потребностей и возможностей. «Народный бюджет» высоко оценили в Минэкономразвития РФ. И этот проект сейчас тиражируется во многих регионах страны.

В Тульской области с 2011 по 2018 годы на реализацию проекта привлечено более 4 млрд руб., из них 2,8 млрд руб. – средства бюджета региона, еще 670 млн руб. – софинансирование из муниципальных бюджетов и 660 млн руб. – средства, вложенные в проект гражданами и благотворителями.

– Люди у нас активные и широко вовлечены в процесс принятия решений. Это отлично видно по популярности проекта «Народный бюджет», – отметил Алексей Дюмин в своем Послании депутатам и общественности в конце прошлого года.

По словам главы региона, по-настоящему эффективным «Народный бюджет» может быть только при активном участии жителей, ведь только они определяют, какие именно работы необходимо выполнить, и все механизмы контроля в их руках.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил с 2018 года применять особый подход к софинансированию значимых для жителей области проектов, а именно снизить в два раза уровень софинансирования по проекту «Формирование комфортной городской среды».

– Мы продлили проект «Народный бюджет» до 2020 года. И на эти три года заложили почти 1,5 миллиарда рублей, – заявил губернатор в своем Послании.

Как результат, в 2018 году в «Народный бюджет» было подано 1410 заявок. Победили 526 проектов. Большинство работ по ним уже завершено и принято.

Заявки на участие в проекте на 2019 год формировали почти 9 месяцев – с января по сентябрь включительно. Всего было подано 1278 заявок от жителей.

– Заявки на портале «Открытый регион71» заполняют сами граждане. Форма заявки простая, но информативная – наименование и адрес проекта, количество благополучателей, инициативная группа, – говорит Антон Агеев. – Самыми активными оказались Тула, Узловая, Ефремов и Киреевский район. В этих муниципалитетах активность значительно выросла.

Подробное описание заявок, в том числе какие именно работы планируется выполнить, загружает на портал «Открытый регион71» администрация муниципалитета.

В октябре все заявки прошли рейтинговый отбор. Оценивались уровень софинансирования проектов со стороны граждан и муниципалитета, актуальность проблемы, количество граждан, поддержавших своими голосами и подписями тот или иной проект.

В результате победили 474 заявки на общую сумму 784 млн руб., причем доля финансирования из бюджета региона – 499 млн руб., доля муниципалитетов – 146 млн руб., а граждан и благотворителей – 139 млн руб.

– Все проекты-победители размещены на портале «Открытый регион71», – пояснил Антон Агеев. – Больше всего заявок (39%) жители подавали на ремонт образовательных учреждений. Далее следуют ремонт дорог, объектов ЖКХ, ремонт учреждений культуры, крыш в МКД.

Кстати, по опросам 84% туляков довольны результатами выполнения их заявок, а 96% поддерживают развитие «Народного бюджета» в будущем.

Алексей Дюмин обратил внимание на развитие институтов территориального общественного самоуправления и сельских старост.

– Необходимо вовлекать их в процесс принятия местных решений, а по некоторым вопросам – находить возможность и варианты финансирования их деятельности, – сказал он в своем Послании-2017.

В Тульской области принят «Закон о сельских старостах», разработан социально значимый проект «Сельские старосты».

– Сейчас в 23 муниципальных округах работают 1072 сельских старосты. Они выражают интересы более 140 тысяч граждан, – пояснил Антон Агеев.

По инициативе губернатора в Тульской области запущен конкурс «Лучший сельский староста». Заявки на участие принимали с 1 августа по 12 октября. А сейчас – до 1 декабря 2018 года – идет экспертиза и конкурс 98 проектов сельских старост. Они очень разные – это и установка детских площадок, и очистка прудов, и ремонт дорог, и благоустройство территорий, и реставрация памятников. Кстати, самыми активными в подаче заявок оказались старосты Богородицкого, Плавского, Узловского, Щекинского и Тепло-Огаревского районов.

– В середине декабря будут определены победители конкурса. 10 самых активных старост получат денежные призы в размере 20 тысяч рублей. А 10 проектов-победителей будут профинансированы из бюджета региона. На это запланировано 10 млн рублей, -– пояснил Антон Агеев.