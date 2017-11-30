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В Тульской области принят закон о сельских старостах
Фото пресс-службы Тульской областной Думы

В Тульской области принят закон о сельских старостах

Согласно закону, поддержку старостам за счет бюджета смогут оказывать региональное правительство или органы местного самоуправления.

Сегодня в здании регионального правительства прошло заседание Тульской областной Думы. В ходе заседания депутаты приняли законопроект «О сельских старостах в Тульской области». Согласно документу, староста взаимодействует с органами государственной власти, местного самоуправления, гражданами и организациями и может представлять интересы населения одного или нескольких сельских пунктов.

Сельским старостой может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, проживающий на территории Тульской области.

Не могут быть избраны лица, замещающие государственную должность, должность государственной службы, муниципальную должность, должность муниципальной службы, а также те граждане, которые признаны судом недееспособными или ограниченно дееспособными или имеют непогашенную или неснятую судимость. Срок полномочий сельского старосты составляет 5 лет.

Его полномочия и правовой статус будут устанавливаться нормативными актами представительного органа муниципального образования.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:00 0
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