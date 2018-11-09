Стелу в сквере Тульского рабочего полка реконструируют к 9 Мая 2019-го

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Стела в сквере Тульского Рабочего полка сейчас находится на реконструкции. Каждый год косметический ремонт на ней проводился силами предприятия «НПО «Стрела». Завод осуществляет шефство над сквером в Зареченском территориальном округе.

– В этом году было решено облицовочный кирпич, который начал разрушаться, поменять на специальный, антивандальный. Но во время ремонтных работ выяснилось, что изначально при возведении стелы была нарушена строительная технология. Кладочная сетка в основании стелы сгнила, основание отсутствовало, — рассказывает заместитель генерального директора по общим вопросам предприятия «НПО «Стрела» Вадим Коротков.

Было решено старую стелу демонтировать. Сейчас под ее основание залили новый фундамент. С остальными работами решили повременить, чтобы не нарушать технологию, кладка кирпича на раствор должна производиться при плюсовых температурах.

– Работы решено возобновить весной. Сотрудники предприятия «НПО «Стрела» пообещали полностью восстановить стелу в сквере Тульского Рабочего полка к 9 Мая 2019 года. Все мемориальные плиты и надписи вернут на обновленную стелу. Так что туляки смогут отдать дань памяти героям войны в этот праздничный день. В Зареченском округе 19 таких памятных мест. В основном все они находятся под шефством разных предприятий. Все стелы, мемориалы содержатся в надлежащем виде, – рассказал глава Зареченского территориального округа Максим Щербаков.