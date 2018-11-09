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В Туле возбуждено уголовное дело в отношении руководителей управляющей компании

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении руководителей управляющей компании

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области. Дело возбудили по материалам прокурорской проверки.

Прокуратура Советского района Тулы провела проверку о нецелевом расходовании денежных средств, поступивших от граждан за электрическую энергию, потребленную при содержании и использовании общего имущества многоквартирных домов, находящихся у правлении ООО «Башенка».

Установлено, что в феврале 2016 года между управляющей компанией ООО «Башенка» и АО «ТНС энерго Тула» заключен договор на снабжение электрической энергией.

Однако в период с 1.01.2017 г. по 30.09.2018 г. управляющая компания, имея реальную возможность исполнить перед АО «ТНС энерго Тула» обязательство по оплате поставленных коммунальных услуг, денежные средства ресурснабжающей организации за потребленную электроэнергию не перечислила.

Таким образом АО «ТНС энерго Тула» причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей.

В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. По результатам рассмотрения материалов 8 ноября было возбуждено уголовное дело. Статья – причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ).

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура взяла на контроль.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:15 +2
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