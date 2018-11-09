В Туле возбуждено уголовное дело в отношении руководителей управляющей компании
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области. Дело возбудили по материалам прокурорской проверки.
Прокуратура Советского района Тулы провела проверку о нецелевом расходовании денежных средств, поступивших от граждан за электрическую энергию, потребленную при содержании и использовании общего имущества многоквартирных домов, находящихся у правлении ООО «Башенка».
Установлено, что в феврале 2016 года между управляющей компанией ООО «Башенка» и АО «ТНС энерго Тула» заключен договор на снабжение электрической энергией.
Однако в период
Таким образом АО «ТНС энерго Тула» причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей.
В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. По результатам рассмотрения материалов 8 ноября было возбуждено уголовное дело. Статья – причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ).
Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура взяла на контроль.