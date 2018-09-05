В Тульской области стартовало голосование за проекты программы «Народный бюджет–2019»

Фото из архива Myslo.

4 сентября на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили реализацию проекта «Народный бюджет».

Министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев доложил, что на участие в конкурсном отборе проекта «Народный бюджет — 2018» было подано 1410 заявок.

Победителями стали 527 заявок муниципальных образований на общую сумму более 790 млн рублей.

По словам Агеева, большинство заявок от жителей касались ремонта муниципальных учреждений образования — 34%, на втором месте — ремонт дорог.

За все проекты, участвовавшие в конкурсном отборе, было собрано 223 тысячи подписей жителей. В интернет-голосовании проекты набрали более 455 тысяч голосов.

Кроме того, 15 августа был проведен дополнительный конкурсный отбор. По его результатам на заседании конкурсной комиссии было принято решение о добавлении еще 12 заявок на общую сумму свыше 19 млн рублей.

Губернатор подчеркнул, что главам всех районов, чьи заявки прошли дополнительный конкурсный отбор, а также ответственным органам исполнительной власти важно максимально оперативно подготовить необходимую документацию и провести конкурсные процедуры.

Говоря о проекте «Народный бюджет-2019», Антон Агеев отметил, что уже подано свыше 1270 заявок.

С 1 сентября на портале «Открытый регион 71» стартовало голосование за заявки, участвующие в конкурсном отборе.

Оно продлится до 1 октября 2018 года.

Голосование будет проходить как и в прошлом году — при помощи электронной почты. Каждый желающий сможет проголосовать 1 раз за каждую понравившуюся заявку.