Роман Мурзин: «Пятница – крайний срок для фактического пуска тепла в дома туляков»

Об этом он заявил на совещании в администрации города по вопросам старта отопительного сезона.

Отопление подаётся в жилые дома с опережением графика: по состоянию на 4 октября, на 16.30, из 3056 домов отопление запущено в 2756. При этом плановый показатель – 2476 домов. Запущены 178 котельных из 179, отапливаются все социальные объекты.

Роман Мурзин рассказал, что при пуске отопления возникают на сегодняшний день два вида проблем: недостаточная температура в квартирах и внутренние проблемы (завоздушенность или порывы). По районам картина выглядит следующим образом:

Зареченский район: не запущено отопление в 4 дома,

Советский район: из 387 домов тепло в 332 домах. На 11 домах устраняются аварийные ситуации.

Привокзальный район: из 615 тепло пущено в 527. Аварийные ситуации зафиксированы в 12 домах, сейчас их устраняют.

Пролетарский район: из 891 дома тепло в 814. Из-за аварии на котельной патронного завода отопления нет в 47 домах.

Напомним, что с первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям дается 5 дней на подачу тепла. Еще 10 суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.