В 2019 году в Туле планируют построить 4 детских сада

На заседании рабочей группы Штаба по стратегическому развитию Тулы рассмотрели вопрос о строительстве новых социальных учреждений. По словам начальника городского управления образования Татьяны Золотовой на образование из городского бюджета в 2019 году будет выделено чуть более 6 миллиардов рублей.

В областном центре продолжат работу по созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях, запланировано строительство 4 детских садов:

детский сад на 75 мест в жилом комплексе «Солнечный» на пересечении ул. Макаренко и ул. Седова стоимостью 80 млн рублей,

детский сад на 120 мест на Красноармейском проспекте, в районе дома № 16, стоимостью 96 млн рублей,

детский сад на 120 мест на ул. Серебровской стоимостью 135 млн рублей,

детский сад на 120 мест в пос. Скуратовский, стоимостью 120 млн рублей.

Более 16 млн рублей выделят на создание дополнительных мест в существующих детских садах. Для этого их помещения будут переоборудованы.

Также в планах на следующий год – ремонт школы в д. Ямны. На эти цели будет выделено 10 млн рублей. Сейчас учеников из деревни возят в Иншинскую школу. Кроме того, планируется отремонтировать здание вечерней школы на ул. Зорге в Пролетарском округе. После ремонта ее перепрофилируют под общеобразовательную школу.