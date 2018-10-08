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В Туле во все дома с центральным отоплением поступает тепло
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле во все дома с центральным отоплением поступает тепло

Ход отопительного сезона обсудили сегодня, 8 октября, в ходе еженедельного городского оперативного совещания.

Заместитель главы администрации Тулы — начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин отчитался, все 179 городских котельных начали свою работу на минувшей неделе, в срок до 5 октября они были запущены. Тепло подавалось на все социальные объекты и учреждения здравоохранения города, а также на все 3056 многоквартирных домов с центральным отоплением. Теперь дело за управляющими компаниями, которые отвечают за работу системы отопления внутри дома.

Начиная с 6 октября, УК дается 10 дней на то, чтобы коммунальщики сбалансировали подачу тепла в каждую квартиру.

- Необходимо проанализировать работу управляющих компаний, какие УК отработали вовремя и хорошо, а какие недобросовестно выполняли свою работу. Эту информацию нужно донести до жителей, и, может быть, предложить им подумать о смене управляющей компании. Мы также проинформируем об этом Государственную жилищную инспекцию Тульской области, — приводит слова первого заместителя главы администрации Тулы Владислава Галкина пресс-служба городской администрации.

По ходу отопительного сезона по ряду недобросовестных УК в правоохранительные органы Тулы готовятся обращения.

Владислав Галкин поручил Роману Мурзину с УК, которые вовремя не реагируют оперативно на обращения жителей, затягивают работу с регулировкой внутридомовой системы отопления, еще раз отработать этот вопрос.

В ходе совещания также было отмечено, что администрация города продолжает отслеживать ситуацию с теплоподачей в МКД. После пуска всех котельных по вопросу теплоснабжения жители в первую очередь должны теперь обращаться в свою УК, но если там они не находят отклика, или качество работы УК их не устраивает, жителей попросили не замалчивать проблему и обращаться на телефоны горячих линий.

Горячие линии администрации города Тулы работают ежедневно с 8.00 до 20.00:

  • Центральный округ (4872) 31−11−90, 36−72−81
  • Пролетарский округ (4872) 41−06−49, 41−73−40
  • Привокзальный округ (4872) 24−66−98, 24−71−74
  • Зареченский округ (4872) 47−16−68
  • Советский округ (4872) 30−18−84, 30−17−11
  • Управление по городскому хозяйству +7−919−081−23−09.

С 20.00 и до 8.00 жители могут обращаться по телефону ЕДДС — (4872) 47−20−37.

С 24 сентября по 8 октября на горячие линии поступили 4083 обращения. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил Роман Мурзин. Тогда на горячие линии поступило 5193 обращения.

Сюжет: Отопительный сезон 2018
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:49 +2
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