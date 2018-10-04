новости
новости
Регистрация
Педофила, напавшего на тульских школьниц, приговорили к 14 годам колонии
Фото из архива MySlo

Педофила, напавшего на тульских школьниц, приговорили к 14 годам колонии

Осенью прошлого года молодой человек совершил в отношении двух девочек действия сексуального характера.

Советский районный суд с участием государственного обвинителя – прокурора Советского района Алексея Бежанова вынес обвинительный приговор 22-летнему мужчине за совершение преступлений против половой неприкосновенности малолетних. Подробнее об этой истории мы писали здесь и здесь.

Пресс-служба региональной прокуратуры уточняет, что 25 сентября прошлого года, осужденный, находясь между домами по ул. Болдина и по ул. Оружейная, встретил возвращавшуюся с занятий в школе малолетнюю девочку и совершил в отношении неё иные действия сексуального характера.

Позже, 13 октября, возле подъезда одного из домов по улице Белкина он встретил другую школьницу, вошел вслед за ней в подъезд и, приставив неустановленный следствием предмет к её горлу, совершил в отношении неё иные действия сексуального характера. Установить личность преступника удалось с помощью аккаунта в социальных сетях.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Приговор суда в законную силу не вступил.

 

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:57 +5
Другие статьи по темам
Событие
Уголовное делопреступлениенападение педофила на школьницвынесли приговор педофилупрокуратура Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роман Мурзин: «Пятница – крайний срок для фактического пуска тепла в дома туляков»
Роман Мурзин: «Пятница – крайний срок для фактического пуска тепла в дома туляков»
В пятницу в центре Тулы будет ограничена продажа алкоголя
В пятницу в центре Тулы будет ограничена продажа алкоголя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.