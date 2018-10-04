Педофила, напавшего на тульских школьниц, приговорили к 14 годам колонии

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Осенью прошлого года молодой человек совершил в отношении двух девочек действия сексуального характера.

Советский районный суд с участием государственного обвинителя – прокурора Советского района Алексея Бежанова вынес обвинительный приговор 22-летнему мужчине за совершение преступлений против половой неприкосновенности малолетних. Подробнее об этой истории мы писали здесь и здесь.

Пресс-служба региональной прокуратуры уточняет, что 25 сентября прошлого года, осужденный, находясь между домами по ул. Болдина и по ул. Оружейная, встретил возвращавшуюся с занятий в школе малолетнюю девочку и совершил в отношении неё иные действия сексуального характера.

Позже, 13 октября, возле подъезда одного из домов по улице Белкина он встретил другую школьницу, вошел вслед за ней в подъезд и, приставив неустановленный следствием предмет к её горлу, совершил в отношении неё иные действия сексуального характера. Установить личность преступника удалось с помощью аккаунта в социальных сетях.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Приговор суда в законную силу не вступил.