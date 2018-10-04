Во все социальные объекты Тулы пущено тепло

Об этом сегодня сообщили на совещании по вопросам старта отопительного сезона и работы горячих линий.

На совещании отметили, что было четыре проблемных объекта в Пролетарском районе: химический лицей, 30-я гимназия, горбольница №9 и детский сад №93. Проблема была связана с аварийной ситуацией на котельной Патронного завода. На данный момент во все эти объекты поступило тепло.

Заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин отметил, что достигнута договоренность о небольшом превышении норматива поставки теплоресурса (с 40 до 43 градусов) для того, чтобы к понедельнику помещения прогрелись.

Было отмечено, что пока нет тепла в школе "Преображение" (ул. Староникитская, 107). Отопления нет из-за порыва в доме 20 по ул. Кауля, через него тепло транзитом поступает в здание колледжа.

Аварийная бригада работает на доме и сегодня порыв планируется устранить.