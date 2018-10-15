За две недели на горячие линии по отоплению позвонили более 6600 туляков

Фото из архива Myslo.

Куда звонить, если у вас до сих пор нет отопления?

15 октября на оперативном совещании администрации Тулы обсудили начало отопительного периода.

Заместитель главы администрации города — начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин отчитался, что тепло от 179 котельных поступает на все объекты: 110 школ, 158 детских садов, 36 объектов здравоохранения, 3056 многоквартирных домов.

Сегодня истекает 10-дневный срок, за который, в соответствии с постановлением администрации города, управляющие компании совместно с теплоснабжающими организациями должны отрегулировать системы центрального отопления МКД и социально значимых объектов.

С 24 сентября работают телефоны горячих линий по вопросам начала и прохождения отопительного сезона, на которые за две недели обратились 6654 человека.

Администрация Тулы проанализирует работу управляющих компаний в период пуска отопления и регулировки систем центрального отопления МКД.

Глава администрации города Евгений Авилов отметил, что на основании этого будет составлен рейтинг управляющих компаний и сделаны соответствующие выводы:

- Каждая ситуация отрабатывается детально. Жителям тех домов, где были вопросы с пуском отопления, где управляющая компания не выполнила своевременно свои обязательства, нужно предлагать отказываться от услуг УК, чтобы в следующем году таких проблем не возникало, — приводит слова Евгения Васильевича пресс-служба администрации.

Евгений Авилов поручил начальникам главных управлений по территориальным округам начать данную работу.

куда звонить, если нет отопления

Горячие линии администрации города Тулы работают ежедневно с 8.00 до 20.00.

Центральный округ (4872) 31−11−90, 36−72−81

Пролетарский округ (4872) 41−06−49, 41−73−40

Привокзальный округ (4872) 24−66−98, 24−71−74

Зареченский округ (4872) 47−16−68

Советский округ (4872) 30−18−84, 30−17−11

Управление по городскому хозяйству +7−919−081−23−09.

С 20.00 и до 8.00 жители могут обращаться по телефону ЕДДС — (4872) 47−20−37.

Жители Тулы могут обратиться и в управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирный дом.