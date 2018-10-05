Туляки могут узнать дату подачи тепла в дома на портале «Открытый регион»
Напомним, сегодня последний день запуска котельных. Ещё 10 дней даётся управляющим компаниям на отладку внутридомовых сетей.
Туляки могут узнать дату подачи тепла в дома на портале «Открытый регион». Об этом на брифинге рассказала заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Елена Казмерчук.
По ее словам, для того чтобы узнать статус своего дома, необходимо на портале «Открытый регион» сначала выбрать муниципалитет. В этом случае сразу справа появятся телефоны горячих линий. После надо выбрать улицу и дом — в этом случае появится телефон управляющей домом компании.
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