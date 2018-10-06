Тепло пришло во все тульские дома

Фото из архива Myslo.

Также отопление подано во все 304 социальных и медицинских учреждения.

6 октября в 8.00 в Туле на базе ЕДДС прошло совещание по пуску тепла в социально-значимые объекты и многоквартирные жилые дома города. В нем приняли участие заместители глав территориальных управлений Тулы по ЖКХ, представители управления образования, АО «Тулатеплосеть», обслуживающей организации «Сигма».

По состоянию на 8.00 субботы запущены все 179 городских котельных, тепло подано во все социальные и медицинские учреждения, их в городе 304, а также во все 3056 многоквартирных домов с центральным отоплением.



С представителем АО «Теплосеть» в ходе совещания обсудили параметры теплоносителя, который выдают котельные.

Он должны быть в рамках норматива, который устанавливается исходя из погодных условий.

Администрация города совместно с руководителями социальных учреждений проводят ежедневный мониторинг температуры в помещениях школ и детских садов, в том числе в выходные дни. Также коммунальщикам был дан ряд поручений по налаживанию внутренней системы теплоснабжения в отдельных учреждениях.



В ходе совещания также рассмотрели жалобы жителей, которые поступают на телефоны горячих линий.



Горячие линии администрации Тулы работают ежедневно с 8.00 до 20.00:

Центральный округ (4872) 31−11−90, 36−72−81;

Пролетарский округ (4872) 41−06−49, 41−73−40;

Привокзальный округ (4872) 24−66−98, 24−71−74;

Зареченский округ (4872) 47−16−68;

Советский округ (4872) 30−18−84, 30−17−11;

Управление по городскому хозяйству +7−919−081−23−09.



С 20.00 и до 8.00 жители могут обращаться по телефону ЕДДС — (4872) 47−20−37.

С начала отопительного сезона туляки обратились с жалобами 2536 раз. В основном жалобы касаются регулировки систем теплоснабжения внутри дома.

Напомним, что с первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям дается 5 дней на подачу тепла. Еще 10 суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.