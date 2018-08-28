Фото из архива Myslo.
В Туле в День города организуют дополнительные парковки
Соответствующее поручение дал Евгений Авилов.
Глава администрации Тулы Евгений Авилов в ходе оргкомитета по подготовке к празднованию Дня города поручил проработать вопрос организации парковочного пространства, где жители и гости смогут оставить свои автомобили и пройти к местам празднования.
Планируется, что для стоянки авто будут доступны парковки на ул. Союзной и у Городского концертного зала, также будет предусмотрена парковка на прилегающих к центру улицах.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Евгений Авилов поручил детально проработать данный вопрос и проинформировать жителей.
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