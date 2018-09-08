Над Тулой отгремел праздничный салют

Фото и видео Алексея Пирязева.

Фейерверк задержали на полчаса, но он никого не разочаровал!

На площади Ленина после концерта в 21.45 должно было начаться пиротехническое шоу. Затем, в 22.00 — фейерверк: и на площади, и на Пролетарской набережной Упы.

Накладка вышла с концертом: выступление Макса Барских немного задержалось, а Анна Седокова выступила и вовсе после фейерверка.

Салют туляки увидели только в 22.30. Но он был хорош! По отзывам, особенно красивое зрелище открылось с новой набережной: там было хорошо видно сразу два фейерверка.