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Над Тулой отгремел праздничный салют
Фото и видео Алексея Пирязева.

Над Тулой отгремел праздничный салют

Фейерверк задержали на полчаса, но он никого не разочаровал!

На площади Ленина после концерта в 21.45 должно было начаться пиротехническое шоу. Затем, в 22.00 — фейерверк: и на площади, и на Пролетарской набережной Упы.

Накладка вышла с концертом: выступление Макса Барских немного задержалось, а Анна Седокова выступила и вовсе после фейерверка.

Салют туляки увидели только в 22.30. Но он был хорош! По отзывам, особенно красивое зрелище открылось с новой набережной: там было хорошо видно сразу два фейерверка.

 

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Салют в День города 2018, Фото: 1
Салют в День города 2018, Фото: 2
Салют в День города 2018, Фото: 3
Салют в День города 2018, Фото: 4
Салют в День города 2018, Фото: 5
Салют в День города 2018, Фото: 6
Салют в День города 2018, Фото: 7
Салют в День города 2018, Фото: 8
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