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Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж
Фоторепортаж Алексея Пирязева.

Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж

Концерт фьюжн-фанк-рэгги- группы прошел на большой сцене Казанской набережной.

8 сентября в Туле прошло официальное открытие новой достопримечательности города — Казанской набережной. Весь день там работали тематические площадки, кинотеатр под открытым небом, фестиваль кавер-групп и танцевальный марафон.

Завершил праздничную программу концертами Acoustic Boy, Vanyn, Alina Os и SunSay.

6 лет назад бывший вокалист группы 5'nizza Андрей Запорожец основал собственную группу SunSay.  Проект оказался более чем удачным и уже давно собирает полные залы в Европе и Америке. 

В своих синглах SunSay соединяет философские тексты с миксом из регги, джаза, фанка, фолка, хип-хопа и электронных ритмов.

Полный отчет о выступлении SunSay в нашем фоторепортаже.

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Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 1
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 2
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 3
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 4
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 5
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 6
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 7
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 8
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 9
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 10
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 11
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 12
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 13
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 14
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 15
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 16
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 17
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 18
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 19
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 20
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 21
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 22
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 23
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 24
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 25
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 26
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 27
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 28
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 29
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 30
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 31
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 32
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 33
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 34
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 35
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 36
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 37
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 38
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 39
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 40
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 41
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 42
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 43
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 44
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 45
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 46
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 47
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 48
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 49
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 50
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 51
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 52
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 53
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 54
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 55
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 56
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 57
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 58
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 59
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 60
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 61
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 62
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 63
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 64
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 65
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 66
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 67
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 68
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 69
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 70
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 71
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 72
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 73
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 74
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 75
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 76
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 77
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 78
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 79
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 80
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 81
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 82
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 83
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 84
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 85
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 86
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 87
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 88
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 89
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 90
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 91
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 92
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 93
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 94
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 95
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 96
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 97
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 98
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 99
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 100
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 101
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 102
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 103
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 104
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 105
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 106
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 107
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 108
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 109
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 110
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 111
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 112
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 113
Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж, Фото: 114
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