Туляков с Днем города поздравил SunSay. Фоторепортаж

Фоторепортаж Алексея Пирязева.

8 сентября в Туле прошло официальное открытие новой достопримечательности города — Казанской набережной. Весь день там работали тематические площадки, кинотеатр под открытым небом, фестиваль кавер-групп и танцевальный марафон.

Завершил праздничную программу концертами Acoustic Boy, Vanyn, Alina Os и SunSay.

6 лет назад бывший вокалист группы 5'nizza Андрей Запорожец основал собственную группу SunSay. Проект оказался более чем удачным и уже давно собирает полные залы в Европе и Америке.

В своих синглах SunSay соединяет философские тексты с миксом из регги, джаза, фанка, фолка, хип-хопа и электронных ритмов.

Полный отчет о выступлении SunSay в нашем фоторепортаже.