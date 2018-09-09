новости
новости
Регистрация
В Туле на площади Ленина выступили Макс Барских и Анна Седокова
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле на площади Ленина выступили Макс Барских и Анна Седокова

Смотрите большой фоторепортаж с концерта!

8 сентября Тулу с Днем города приехали поздравить популярные артисты — Макс Барских и Анна Седокова. Они выступили на площади Ленина. Отметим, что выступления музыкантов немного задержались. Но тем не менее никто не расходился — все с нетерпением ждали любимых исполнителей. На площади собралось несколько сотен туляков.

Первым на сцену вышел Макс Барских. Он исполнил как новые хиты — «Полураздета», «Сделай громче», так и песни уже давно полюбившиеся поклонникам его творчества — «Туманы», «Глаза-убийцы», «Хочу танцевать», «Неверная».

Галерея
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 1
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 2
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 3
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 4
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 5
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 6
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 7
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 8
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 9
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 10
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 11
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 12
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 13
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 14
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 15
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 16
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 17
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 18
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 19
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 20
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 21
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 22
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 23
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 24
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 25
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 26
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 27
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 28
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 29
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 30
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 31
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 32
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 33
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 34
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 35
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 36
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 37
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 38
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 39
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 40
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 41
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 42
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 43
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 44
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 45
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 46
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 47
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 48
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 49
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 50
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 51
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 52
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 53
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 54
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 55
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 56
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 57
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 58
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 59
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 60
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 61
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 62
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 63
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 64
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 65
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 66
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 67
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 68
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 69
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 70
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 71
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 72
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 73
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 74
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 75
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 76
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 77
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 78
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 79
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 80
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 81
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 82
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 83
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 84
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 85
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 86
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 87
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 88
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 89
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 90
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 91
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 92
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 93
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 94
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 95
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 96
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 97
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 98
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 99
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 100
показать все фотографии

Тульская публика встретила Макса тепло, большинство зрителей знали каждую песню наизусть и подпевали ему.

- Спасибо, что вы всегда со мной, разделяете все мои эмоции через мою музыку. Я очень ценю это! — сказал певец.

Также Макс Барских поздравил Тулу с днем рождения и поблагодарил за приглашение выступить в нашем городе.

Публика не хотела отпускать певца, и чтобы порадовать своих поклонников, Макс спел еще раз — на бис — песню «Туманы». А за кулисами его ждал приятный сюрприз: участники фан-клуба Барских подарили ему красивый торт, на котором был нарисован кленовый лист. Это символ его новой песни «Вспоминать», премьера которой состоялась совсем недавно.

- Мне приятно, я очень благодарен за то, что вы у меня есть. Вы всегда так внимательно относитесь к моему творчеству и делаете мне приятные подарки. Меня это очень сильно трогает, — видео с такими словами выложил певец после концерта в своем Instagram.

Сразу после Макса Барских на сцене стало еще жарче — тулякам показали огненное шоу, а также в небо был запущен долгожданный салют.

Галерея
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 1
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 2
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 3
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 4
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 5
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 6
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 7
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 8
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 9
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 10
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 11
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 12
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 13
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 14
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 15
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 16
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 17
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 18
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 19
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 20
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 21
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 22
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 23
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 24
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 25
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 26
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 27
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 28
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 29
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 30
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 31
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 32
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 33
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 34
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 35
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 36
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 37
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 38
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 39
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 40
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 41
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 42
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 43
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 44
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 45
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 46
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 47
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 48
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 49
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 50
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 51
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 52
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 53
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 54
показать все фотографии

Сразу после салюта на площади выступила очаровательная Анна Седокова. Она очень трогательно поздравила Тулу — спела песню «С днем рождения». Аня поблагодарила губернатора Тульской области за возможность выступить в нашем городе.

Певица спела свои популярные хиты — «Что я наделала», «Холодное сердце», «Вселенная», «Не твоя вина». А после концерта Аня никому не отказала в фото и автографах.

Галерея
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 1
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 2
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 3
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 4
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 5
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 6
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 7
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 8
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 9
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 10
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 11
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 12
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 13
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 14
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 15
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 16
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 17
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 18
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 19
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 20
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 21
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 22
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 23
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 24
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 25
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 26
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 27
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 28
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 29
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 30
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 31
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 32
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 33
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 34
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 35
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 36
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 37
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 38
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 39
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 40
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 41
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 42
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 43
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 44
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 45
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 46
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 47
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 48
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 49
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 50
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 51
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 52
Концерт Макса Барских и Анны Седоковой, Фото: 53
показать все фотографии
Сюжет: День города-2018
Над Тулой отгремел праздничный салют
Жизнь Тулы и области
Над Тулой отгремел праздничный салют
вчера, в 23:26, 39 1551 2
По Туле прошел фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»
Жизнь Тулы и области
По Туле прошел фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»
вчера, в 18:44, 5 1062 4
Туляки поздравили свой город с днем рождения
Жизнь Тулы и области
Туляки поздравили свой город с днем рождения
вчера, в 17:05, 6 2054 0
День города в Туле: Когда и где посмотреть фейерверк?
Жизнь Тулы и области
День города в Туле: Когда и где посмотреть фейерверк?
вчера, в 16:24, 11 3380 0
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 02:33 +1
Другие статьи по темам
Люди
Макс БарскихАнна Седокова
Место
Тула
Прочее
День городаконцертпраздничный концерт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Над Тулой отгремел праздничный салют
Над Тулой отгремел праздничный салют
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.