В Туле на площади Ленина выступили Макс Барских и Анна Седокова

Фото Дмитрия Дзюбина.

8 сентября Тулу с Днем города приехали поздравить популярные артисты — Макс Барских и Анна Седокова. Они выступили на площади Ленина. Отметим, что выступления музыкантов немного задержались. Но тем не менее никто не расходился — все с нетерпением ждали любимых исполнителей. На площади собралось несколько сотен туляков.

Первым на сцену вышел Макс Барских. Он исполнил как новые хиты — «Полураздета», «Сделай громче», так и песни уже давно полюбившиеся поклонникам его творчества — «Туманы», «Глаза-убийцы», «Хочу танцевать», «Неверная».

Тульская публика встретила Макса тепло, большинство зрителей знали каждую песню наизусть и подпевали ему.

- Спасибо, что вы всегда со мной, разделяете все мои эмоции через мою музыку. Я очень ценю это! — сказал певец.

Также Макс Барских поздравил Тулу с днем рождения и поблагодарил за приглашение выступить в нашем городе.

Публика не хотела отпускать певца, и чтобы порадовать своих поклонников, Макс спел еще раз — на бис — песню «Туманы». А за кулисами его ждал приятный сюрприз: участники фан-клуба Барских подарили ему красивый торт, на котором был нарисован кленовый лист. Это символ его новой песни «Вспоминать», премьера которой состоялась совсем недавно.

- Мне приятно, я очень благодарен за то, что вы у меня есть. Вы всегда так внимательно относитесь к моему творчеству и делаете мне приятные подарки. Меня это очень сильно трогает, — видео с такими словами выложил певец после концерта в своем Instagram.

Сразу после Макса Барских на сцене стало еще жарче — тулякам показали огненное шоу, а также в небо был запущен долгожданный салют.

Сразу после салюта на площади выступила очаровательная Анна Седокова. Она очень трогательно поздравила Тулу — спела песню «С днем рождения». Аня поблагодарила губернатора Тульской области за возможность выступить в нашем городе.

Певица спела свои популярные хиты — «Что я наделала», «Холодное сердце», «Вселенная», «Не твоя вина». А после концерта Аня никому не отказала в фото и автографах.