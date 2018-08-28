Где тулякам найти интересные секции и кружки для ребенка

В Тульской области готовится к запуску навигатор дополнительного образования.

1 сентября 2018 года стартует « Навигатор дополнительного образования детей Тульской области ». Он предоставляет широкий спектр выбора дополнительных общеобразовательных программ

для обучающихся, а для их родителей — возможность быстрой электронной записи своего ребенка в понравившиеся ему кружки, секции, клубы и т. д.

В навигаторе представлены программы дополнительного образования художественной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,

социально-педагогической, туристско-краеведческой и технической направленности, которые реализуются образовательными организациями всех муниципальных образований Тульской области.

Навигатор создан в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».