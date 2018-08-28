Где тулякам найти интересные секции и кружки для ребенка
В Тульской области готовится к запуску навигатор дополнительного образования.
1 сентября 2018 года стартует «Навигатор дополнительного образования детей Тульской области». Он предоставляет широкий спектр выбора дополнительных общеобразовательных программ
для обучающихся, а для их родителей — возможность быстрой электронной записи своего ребенка в понравившиеся ему кружки, секции, клубы
и т. д.
В навигаторе представлены программы дополнительного образования художественной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
социально-педагогической, туристско-краеведческой и технической направленности, которые реализуются образовательными организациями всех муниципальных образований Тульской области.
Навигатор создан в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».
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