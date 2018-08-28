Туляки внесли более 50 предложений по празднованию Дня города

Фото из архива Myslo.

В администрации города состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 872-й годовщины Тулы.

По словам начальника управления культуры администрации города Татьяны Столяровой, туляки прислали более 50 идей и предложений по празднованию Дня города. Ряд предложений учтены в программе.

Так, например, тулячка Наталья Акимова внесла предложение о размещении футбольной команды «Спарта» с мастер-классами по футболу для детей от 3 лет. Данное предложение учтено в программе, мастер-классы пройдут на Набережной р. Упы со стороны Пролетарского моста.

Тулячка Алла Щеголева предложила провести вечер живой музыки на площади Ленина. Данное предложение также учтено в программе, в рамках празднования Дня города состоится фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля».

Туляки также направили свои предложения по участию в арт-базаре на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста.

Большое количество обращений поступило и по поводу выступления Макса Барских в День города, и эта идея туляков также поддержана.