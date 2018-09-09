Туляк снял праздничный фейерверк с колокольни Всехсвятского собора. Видео

Кадр из видео.

8 сентября в Туле отметили День города. Весь день во всех уголках оружейной столицы России проходили концерты, спортивные соревнования, для жителей и гостей оружейной столицы России работали интерактивные площадки.

В 22.30 праздник завершился красочным фейерверком.

Туляк Сергей Медведев запечатлел это событие с колокольни Всехсвятсого собора: