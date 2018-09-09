Кадр из видео.
Туляк снял праздничный фейерверк с колокольни Всехсвятского собора. Видео
Красочный фейерверк завершил праздничную программу в честь 872-летия Тулы.
8 сентября в Туле отметили День города. Весь день во всех уголках оружейной столицы России проходили концерты, спортивные соревнования, для жителей и гостей оружейной столицы России работали интерактивные площадки.
В 22.30 праздник завершился красочным фейерверком.
Туляк Сергей Медведев запечатлел это событие с колокольни Всехсвятсого собора:
сегодня, в 13:12, 11 1578 -3
сегодня, в 02:33, 66 7408 -3
вчера, в 23:26, 66 4485 4
вчера, в 18:44, 5 1460 4
Другие статьи по темам
Место