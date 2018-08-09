Народный контроль Myslo: как идёт ремонт дорог в Тульской области?

В Туле и области проходят масштабные работы по ремонту дорог и дворовых территорий. По словам главы тульского Минтранса Родиона Дудника, все работы должны быть завершены до 1 ноября.

Не все подрядчики добросовестно относятся к своим обязанностям – из-за этого ремонт одного и того же участка может затянуться.

Редакция Myslo считает, что недостатки проще устранить во время ремонта, а не после его окончания. Региональные и городские власти выступают за народный контроль на всех этапах работ.

Поэтому мы запускаем новый инструмент общественного контроля ремонта тульских дорог. Все адреса можно найти здесь. Давайте вместе следить за тем, чтобы дороги и дворы отремонтировали в срок, а все работы были сделаны качественно и на совесть.

Вы заметили недостатки на недавно отремонтированных участках дорог? Или в вашем дворе рабочие устанавливают клумбы на проезжую часть?

Сообщите нам на почту: news@myslo.ru, а также в группы "ВКонтакте" и в "Одноклассниках", пишите в комментариях!

Если вы живёте на улице, которая давно нуждается в дорожном ремонте – сообщите об этом в администрацию! До 3 сентября каждый туляк может высказать своё мнение и выбрать участки, которые будут отремонтированы в 2019 году.