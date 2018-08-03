На Косой Горе ремонтируют три магистральные улицы

Фото Алексея Пирязева.

В поселке Косая Гора ведется ремонт трех главных улиц — Демешковской, Максима Горького и Пушкина. Работы ведутся в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Так, на ул. Демешковской отремонтируют 17 200 кв. м дорожного покрытия, на ул. Максима Горького — 21 000 кв. м, на ул. Пушкинской –12 377 кв. м. Подрядчик — компания АО «Региондорстрой». Стоимость ремонта трех улиц составляет порядка 55 млн рублей. Срок окончания — октябрь 2018 года.

Сегодня, 3 августа, ход работ проинспектировал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

Алексей Крыгин – Этот ремонт дорог на Косой Горе довольно масштабный. Делаем комплексно: вместе с дорогами и тротуары. В целом ремонт трех объектов стоит около 55 млн рублей: по 20 млн на ул. Демешковскую и ул. М. Горького, еще 15 млн — на ул. Пушкина. Срок окончания работ — октябрь, но, возможно, закончим раньше. Эти дороги магистральные для поселка. На них приходится основная нагрузка. Они уже давно вышли из гарантийных обязательств. Было очень много жалоб со стороны жителей, также были вопросы и со стороны ГИБДД. Нам приходилось вкладывать достаточно серьезные средства, чтобы поддерживать дороги в нормативном состоянии — осуществлять ямочный ремонт.

По словам Алексея Крыгина, гарантийный срок работ — пять лет.

– Предполагаем, что город длительное время не будет испытывать финансовых нагрузок по содержанию этих дорог, — отметил чиновник.

Кстати, на время ремонта дороги не перекрывались, потому что основные работы велись в ночное время для удобства жителей.

Приемка работ происходит в несколько этапов. Как пояснил Алексей Крыгин, контроль трехуровневый: подведомственная городская организация, независимые эксперты и федеральные кураторы.

После того как получают положительные заключения со всех сторон, отдельно приглашают еще жителей, депутатов, подрядчиков.

О том, какие замечания были к подрядчику, рассказал заместитель директора МКУ «Сервисный центр администрации г. Тула» Андрей Парахуда.

Андрей Парахуда – В данном случае есть некоторые замечания к установке бортового камня. Подрядчик исправляет недочеты без нареканий. У нас работает экспертная организация, которая проводит поэтапный контроль. Замечания заносятся в специальный журнал, выписывается отдельный акт. Этот подрядчик с нами работает не первый год, ключевые вещи уже отработаны. Подрядчик АО «Региондорстрой» — тульский. Организация занималась благоустройством города, ремонтом тротуаров и в предыдущие годы. Комплекс работ повторяющийся, ничего нового.

Всего в этом году на территории МО город Тула в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 14 дорог по следующим улицам: Скуратовская, Вильямса, Мосина (включая круговое движение до ул. Коминтерна и подход к Павшинскому мосту), Н. Руднева (включая ремонт покрытия межрельсового пространства), Ложевая, Марата, Агеева (ремонт покрытия межрельсового пространства от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева), Чмутова, Ликбеза, Павшинский мост, Тимирязева, Пушкина, М. Горького и Демешковская (пос. Косая Гора).

Контракт с АО «Региондорстрой» на эти работы составляет порядка 351 млн рублей.