После жалобы в «Слободу» и прокуратуру коммунальщики закопали траншею на Гарнизонном проезде

В ходе «слободской» прямой линии к исполняющему обязанности прокурора области Сергею Савенкову обратилась старшая по дому № 3-Б по Гарнизонному проезду. Женщина пожаловалась на сотрудников «Тулатеплосети», которые разрыли во дворе траншею для проведения профилактических работ.

Районная прокуратура провела проверку. Несмотря на то, что коммунальщики имеют право работать на этом участке до 1 сентября, все работы уже завершены, но траншея не закопана и представляет опасность для окружающих.

В адрес руководителя АО «Тулатеплосеть» было направлено предостережение о недопустимости нарушения закона, правоохранители потребовали устранить разрытие до 9 августа. Сегодня к 16.00 все работы были завершены.