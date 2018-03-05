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Какие дороги отремонтируют в Туле в 2018 году
Фото из архива MySLO

Какие дороги отремонтируют в Туле в 2018 году

Работы будут проводиться в рамках федеральных и муниципальных программ.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов на оперативном совещании в правительстве Тульской области доложил губернатору Алексею Дюмину о плане ремонта дорог на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт будет проводиться в рамках двух программ – приоритетного проекта федерального Минтранса «Безопасные и качественные дороги» и муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в Туле». 

Всего в Туле планируется привести в порядок 413 тысяч квадратных метров дорожного полотна, стоимость работ превысит 440 млн рублей. В частности, будут отремонтированы:

  • ул. Скуратовская,
  • ул. Вильямса, 
  • ул. Мосина (включая круговое движение до ул. Коминтерна и подход к Павшинскому мосту),
  • ул. Н. Руднева (включая ремонт покрытия межрельсового пространства),
  • ул. Пушкина в пос. Косая Гора, 
  • ул. Ложевая, 
  • ул. Марата,
  • ул. Агеева (ремонт покрытия межрельсового пространства по от ул. Н.Руднева до ул. Тимирязева),
  • ул. М. Горького в пос. Косая Гора, 
  • ул. Демешковская в пос. Косая Гора,
  • ул. Чмутова,
  • ул. Ликбеза,
  • Павшинский мост,
  • ул. Тимирязева
  • межквартальный проезд от д. 2 по ул. Д. Гумилевской до д. 10,
  • межквартальный проезд от ул. Кутузова (вдоль д. 25 по ул. Дементьева до д. 29 по ул. Дементьева), 
  • межквартальный проезд от ул. Кутузова, между д.32 и 34 до ул. Немцова
  • ул. Л. Толстого в пос. Барсуки,
  • ул. Лермонтова п. Барсуки,
  • ул. Тургенева п. Барсуки,
  • ул. Маяковского до ул. Микрорайон д. № 4 в п. Ленинский,
  • ул. Невская (от ул. Колхозная до ул. Михалковская),
  • ул. Горская в п. Плеханово, 
  • ул. 1-й Микрорайон в пос. Плеханово,
  • ул. Гайдара в пос. Плеханово,
  • ул. Дачная в пос. Плеханово,
  • ул. Калинина в пос. Плеханово,
  • ул. Кирова в пос. Плеханово,
  • ул. М. Горького пос. Плеханово,
  • по ул. Колхозная (от дома № 1), до ул. Луговая в пос. Плеханово,
  • ул. Главная, ул. Полевая, ул. Парковая в пос. Петелино,
  • п. Косая Гора (плотина р. Воронка) от ул. Новой до ул. Железнодорожной,
  • подъездная дорога от трассы «Крым» до с. Слободка,
  • дорога в с. Слободка и подъездная дорога от с. Слободка до д. Хомяково,
  • ул. Ф.Энгельса от д. 145, до д. 70 по проспекту Ленина,
  • ул. Ф. Энгельса (к входу ЦПКиО им. П. П. Белоусова, вдоль диагностического центра),
  • ул. Объездная дорога в п. Обидимо,
  • ул. Мира, 
  • Бухоновский переулок (со стороны ул. Советской), 
  • Бухоновский переулок (со стороны ул. Тургеневской) в ул. Льва Толстого от ул. Тургеневской до проспекта Ленина,
  • ул. Профсоюзная от ул. Рогова до ул. Верхная Краснослободская,
  • ул. Академика Обручева,
  • ул. Белкина (от ул. Болдина до ул. Тульского рабочего полка, вдоль частного сектора),
  • ул. Гоголя в пос. Барсуки, 
  • ул. Фурманова в Туле, 
  • ул. Лесная в п. Плеханово, 
  • ул. Кирова, пос. Ленинский, 
  • п. Рождественский по ул. Школьная (от ул. Фёдорова до д.11 по ул. Школьная),
  • ул. Школьная в пос. Новая Мыза.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 0
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