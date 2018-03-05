Какие дороги отремонтируют в Туле в 2018 году

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Работы будут проводиться в рамках федеральных и муниципальных программ.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов на оперативном совещании в правительстве Тульской области доложил губернатору Алексею Дюмину о плане ремонта дорог на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт будет проводиться в рамках двух программ – приоритетного проекта федерального Минтранса «Безопасные и качественные дороги» и муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в Туле».

Всего в Туле планируется привести в порядок 413 тысяч квадратных метров дорожного полотна, стоимость работ превысит 440 млн рублей. В частности, будут отремонтированы: