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Какие дороги отремонтируют в Туле в 2018 году
Работы будут проводиться в рамках федеральных и муниципальных программ.
Глава администрации Тулы Евгений Авилов на оперативном совещании в правительстве Тульской области доложил губернатору Алексею Дюмину о плане ремонта дорог на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ремонт будет проводиться в рамках двух программ – приоритетного проекта федерального Минтранса «Безопасные и качественные дороги» и муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в Туле».
Всего в Туле планируется привести в порядок 413 тысяч квадратных метров дорожного полотна, стоимость работ превысит 440 млн рублей. В частности, будут отремонтированы:
- ул. Скуратовская,
- ул. Вильямса,
- ул. Мосина (включая круговое движение до ул. Коминтерна и подход к Павшинскому мосту),
- ул. Н. Руднева (включая ремонт покрытия межрельсового пространства),
- ул. Пушкина в пос. Косая Гора,
- ул. Ложевая,
- ул. Марата,
- ул. Агеева (ремонт покрытия межрельсового пространства по от ул. Н.Руднева до ул. Тимирязева),
- ул. М. Горького в пос. Косая Гора,
- ул. Демешковская в пос. Косая Гора,
- ул. Чмутова,
- ул. Ликбеза,
- Павшинский мост,
- ул. Тимирязева
- межквартальный проезд от д. 2 по ул. Д. Гумилевской до д. 10,
- межквартальный проезд от ул. Кутузова (вдоль д. 25 по ул. Дементьева до д. 29 по ул. Дементьева),
- межквартальный проезд от ул. Кутузова, между д.32 и 34 до ул. Немцова
- ул. Л. Толстого в пос. Барсуки,
- ул. Лермонтова п. Барсуки,
- ул. Тургенева п. Барсуки,
- ул. Маяковского до ул. Микрорайон д. № 4 в п. Ленинский,
- ул. Невская (от ул. Колхозная до ул. Михалковская),
- ул. Горская в п. Плеханово,
- ул. 1-й Микрорайон в пос. Плеханово,
- ул. Гайдара в пос. Плеханово,
- ул. Дачная в пос. Плеханово,
- ул. Калинина в пос. Плеханово,
- ул. Кирова в пос. Плеханово,
- ул. М. Горького пос. Плеханово,
- по ул. Колхозная (от дома № 1), до ул. Луговая в пос. Плеханово,
- ул. Главная, ул. Полевая, ул. Парковая в пос. Петелино,
- п. Косая Гора (плотина р. Воронка) от ул. Новой до ул. Железнодорожной,
- подъездная дорога от трассы «Крым» до с. Слободка,
- дорога в с. Слободка и подъездная дорога от с. Слободка до д. Хомяково,
- ул. Ф.Энгельса от д. 145, до д. 70 по проспекту Ленина,
- ул. Ф. Энгельса (к входу ЦПКиО им. П. П. Белоусова, вдоль диагностического центра),
- ул. Объездная дорога в п. Обидимо,
- ул. Мира,
- Бухоновский переулок (со стороны ул. Советской),
- Бухоновский переулок (со стороны ул. Тургеневской) в ул. Льва Толстого от ул. Тургеневской до проспекта Ленина,
- ул. Профсоюзная от ул. Рогова до ул. Верхная Краснослободская,
- ул. Академика Обручева,
- ул. Белкина (от ул. Болдина до ул. Тульского рабочего полка, вдоль частного сектора),
- ул. Гоголя в пос. Барсуки,
- ул. Фурманова в Туле,
- ул. Лесная в п. Плеханово,
- ул. Кирова, пос. Ленинский,
- п. Рождественский по ул. Школьная (от ул. Фёдорова до д.11 по ул. Школьная),
- ул. Школьная в пос. Новая Мыза.
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