В Туле пройдёт прямая линия с региональным омбудсменом Татьяной Лариной
Звонки будут приниматься в понедельник, 13 августа, с 14 до 15 часов.
Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина будет принимать телефонные обращения от жителей региона в понедельник, 13 августа, с 14.00 до 15.00.
Если вы полагаете, что ваши права нарушены должностными лицами органов государственной власти Тульской области, органов местного самоуправления в Тульской области, руководителями организаций, расположенных на территории Тульской области, звоните по телефону: 8(4872) 24-98-39.
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