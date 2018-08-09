В Туле пройдёт прямая линия с региональным омбудсменом Татьяной Лариной

Звонки будут приниматься в понедельник, 13 августа, с 14 до 15 часов.

Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина будет принимать телефонные обращения от жителей региона в понедельник, 13 августа, с 14.00 до 15.00.

Если вы полагаете, что ваши права нарушены должностными лицами органов государственной власти Тульской области, органов местного самоуправления в Тульской области, руководителями организаций, расположенных на территории Тульской области, звоните по телефону: 8(4872) 24-98-39.