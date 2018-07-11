В Тульской области ремонт дорог завершится к 1 ноября
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства, отставаний в графике ремонта нет.
10 июля на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили ремонт дорог в регионе.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что в настоящий момент все ремонтные работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком, отставаний нет. Уже уложено 170 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.
По словам Дудника, в рамках государственного задания по ремонту региональных автомобильных дорог в этом году планируется отремонтировать 39 объектов. В настоящее время на 21 из них проводятся ремонтные работы, на четырех — подготовительные.
В рамках муниципальных контрактов ГУ ТО «Тулаавтодор» в этом году планируется отремонтировать 402 местные дороги. Работы ведутся на 84 объектах. Полностью завершены работы на 92 объектах.
В рамках проекта БКД планируется отремонтировать 87 дорог. На 34 дорогах работы продолжаются, на девяти — завершены.
Срок окончания всех ремонтных работ — до 1 ноября.
Алексей Дюмин задал Родиону Дуднику вопрос о применении новых технологий и материалов в строительстве и ремонте дорог.
Министр сообщил, что планируется применить технологии с использованием геосинтетических материалов при проведении ремонтных работ в рамках проекта БКД в 2019 году, а также на объектах как нового строительства, так и ремонта региональных и муниципальных дорог.
Алексей Дюмин поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона сделать особый акцент на те дороги, по которым проходят маршруты школьных автобусов, и завершить их ремонт до начала учебного года.
Глава администрации Тулы Евгений Авилов доложил, что в рамках проекта БКД в этом году в городе будет отремонтировано 14 объектов. На трех объектах по улицам Чмутова, Ликбеза и Мосина работы завершены.
На шести объектах по улицам Павшинский Мост, Скуратовская, Вильямса, Н. Руднева, а также Демешковская и Пушкина в п. Косая Гора работы ведутся.
На остальных объектах в настоящее время идут подготовительные работы.
Евгений Авилов также доложил о ремонте и замене ливневых канализаций в областном центре.
Ремонт ливневки на ул. Смидович.
О ходе ремонта автомобильных дорог в Новомосковске сообщил заместитель главы администрации города Алексей Бирюлин. В нынешнем году в рамках проекта БКД будут выполнены ремонтные работы на пяти автомобильных дорогах:
- ул. Московская (от ул. Куйбышева до ул. Комсомольской, нечетная сторона);
- Рязанское шоссе (дублер) (от ул. Парковой до ул. Генерала Белова);
- ул. Комсомольская (от ул. Мира до ул. Трудовые Резервы);
- ул. Садовского;
- ул. Трудовые Резервы г. Новомосковска (от ул. Куйбышева до ул. Донской).
Ремонтные работы на указанных объектах осуществляются комплексно с прилегающей пешеходной инфраструктурой, заменой уличного освещения и реконструкцией светофорных объектов.
В рамках проекта «Народный бюджет» в этом году будет заасфальтировано 12 автомобильных дорог и отсыпано щебнем четыре.
Алексей Дюмин поручил главам всех муниципальных образований лично контролировать ход работ по ремонту дорог.