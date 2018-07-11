В Тульской области ремонт дорог завершится к 1 ноября

Фото пресс-службы правительства Тульской области и Алексея Пирязева.

10 июля на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили ремонт дорог в регионе.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что в настоящий момент все ремонтные работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком, отставаний нет. Уже уложено 170 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.



По словам Дудника, в рамках государственного задания по ремонту региональных автомобильных дорог в этом году планируется отремонтировать 39 объектов. В настоящее время на 21 из них проводятся ремонтные работы, на четырех — подготовительные.



В рамках муниципальных контрактов ГУ ТО «Тулаавтодор» в этом году планируется отремонтировать 402 местные дороги. Работы ведутся на 84 объектах. Полностью завершены работы на 92 объектах.



В рамках проекта БКД планируется отремонтировать 87 дорог. На 34 дорогах работы продолжаются, на девяти — завершены.

Срок окончания всех ремонтных работ — до 1 ноября.

Алексей Дюмин задал Родиону Дуднику вопрос о применении новых технологий и материалов в строительстве и ремонте дорог.



Министр сообщил, что планируется применить технологии с использованием геосинтетических материалов при проведении ремонтных работ в рамках проекта БКД в 2019 году, а также на объектах как нового строительства, так и ремонта региональных и муниципальных дорог.





Алексей Дюмин поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона сделать особый акцент на те дороги, по которым проходят маршруты школьных автобусов, и завершить их ремонт до начала учебного года.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов доложил, что в рамках проекта БКД в этом году в городе будет отремонтировано 14 объектов. На трех объектах по улицам Чмутова, Ликбеза и Мосина работы завершены.



На шести объектах по улицам Павшинский Мост, Скуратовская, Вильямса, Н. Руднева, а также Демешковская и Пушкина в п. Косая Гора работы ведутся.

На остальных объектах в настоящее время идут подготовительные работы.



Евгений Авилов также доложил о ремонте и замене ливневых канализаций в областном центре.



Ремонт ливневки на ул. Смидович.

О ходе ремонта автомобильных дорог в Новомосковске сообщил заместитель главы администрации города Алексей Бирюлин. В нынешнем году в рамках проекта БКД будут выполнены ремонтные работы на пяти автомобильных дорогах:

ул. Московская (от ул. Куйбышева до ул. Комсомольской, нечетная сторона);

Рязанское шоссе (дублер) (от ул. Парковой до ул. Генерала Белова);

ул. Комсомольская (от ул. Мира до ул. Трудовые Резервы);

ул. Садовского;

ул. Трудовые Резервы г. Новомосковска (от ул. Куйбышева до ул. Донской).

Ремонтные работы на указанных объектах осуществляются комплексно с прилегающей пешеходной инфраструктурой, заменой уличного освещения и реконструкцией светофорных объектов.



В рамках проекта «Народный бюджет» в этом году будет заасфальтировано 12 автомобильных дорог и отсыпано щебнем четыре.



Алексей Дюмин поручил главам всех муниципальных образований лично контролировать ход работ по ремонту дорог.