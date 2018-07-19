Ремонт дороги на ул. Ак. Обручева в Туле: подрядчику придется всё переделывать

Фото Алексея Пирязева.

В Туле первый раз за семь лет отремонтировали дорогу на ул. Академика Обручева. Однако при приемке работ выяснилось, что толщина верхнего слоя покрытия не соответствует нормативу — 5 см:

возле дома №4 фактическая толщина 3,9 см,

у дома №2 — 4,4 см,

возле дома № 2-а — 2,9 см.

Конечно, на глаз эти несоответствия определить невозможно. Для этого производится отбор проб асфальтобетонного покрытия. Образец отправляют в лабораторию.

Сегодня, 19 июля, на отремонтированный участок выехали глава администрации Тулы Евгений Авилов, мэр города Юрий Цкипури и представитель подрядчика — организации ООО «Билдинг Констракшен».

Евгений Авилов – На данном участке, я считаю, нарушен производственный контроль за проведением работ со стороны подрядчика. С этим мы не будем мириться однозначно. Если нарушена технология — весь объект нужно переделывать. Я со своей стороны попрошу наше управление, чтобы максимально оперативно реагировали на недопущение таких ситуаций. Всё равно это затраты подрядчика, время. Как только возникают сомнения, необходимо тут же приостанавливать работу. Я еще раз предупреждаю всех подрядчиков: приемка будет жесткой, но справедливой. Всё должно быть в соответствии с той технической документацией, которая была заложена. Работы необходимо выполнять по ГОСТу.

Юрий Цкипури заявил, что при таких работах важно не нарушать доверие жителей.

Юрий Цкипури – В Туле реализуются масштабные проекты, возводятся спортивные и социальные объекты, благоустраиваются дворы и городские пространства. Вместе с тем, огромное внимание уделяется решению текущих вопросов, среди которых — ремонт дорог и тротуаров. Я знаю, что жители мониторили ремонт дороги на ул. Ак. Обручева, но они не специалисты, технический контроль не осуществляют. Вроде бы дорога сверху нормальная, но технический контроль выявил недостатки. Хорошо, что есть гарантийные ремонт, но лучше сразу делать всё по правилам.

Евгений Авилов отметил, что недоложенные сантиметры могут повлиять на гарантийную эксплуатацию данного объекта:

– Потом у жителей возникают вопросы, почему асфальт «сходит вместе со снегом». Это как раз и причины: где-то не доложили асфальта, где-то щебенки.

Выход из этой ситуации только один — полностью переложить асфальт, а это порядка 2,5 тысяч кв. м. Подрядчику придется сделать это за свой счет. Сметная стоимость составляет 2,4 млн рублей. Работы не примут, пока всё не приведут в соответствие с нормативами.

В чем причина нарушений, рассказал генеральный директор ООО «Билдинг Констракшен» Алексей Пустовалов.

Алексей Пустовалов – Это человеческий фактор. Сейчас мы выясняем, кто виноват. Сроки переукладки асфальта зависят от погоды. Справимся, наверное, в течение двух недель.

Андрей Парахуда, заместитель директора МКУ «Сервисный центр администрации г. Тула», отметил, что выявить нарушения укладки асфальта в начале работ достаточно сложно.

Андрей Парахуда – Специфика работы такова, что работа оператора асфальтоукладчика контролируется зачастую на финальной стадии. Подрядчик предупрежден об ответственности, он подписал муниципальный контракт. Я уверен, что после данных обстоятельств будет ужесточен контроль с его стороны.

Отметим, что подрядная организация из Москвы. В этом году подрядчик первый раз проводит работы в Туле. Помимо улицы Ак. Обручева у него еще 34 объекта, на четырех из которых нашли нарушения.

Контракт заключен на общую сумму 79,4 млн рублей. Срок окончания работ – 1 сентября 2018 года.