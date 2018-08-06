На улице Луначарского в Туле подрядчик установил клумбу на проезжую часть
Жители нескольких домов пожаловались на ход программы благоустройства губернатору Алексею Дюмину.
На еженедельном оперативном совещании глава региона по традиции рассмотрел обращения граждан. Жители дома № 17 по улице Луначарского в Туле написали, что их двор вошел в программу «Формирование комфортной городской среды».
Однако туляки считают, что подрядчик халатно относится к своей работе, допускает значительные отступления от утвержденного плана благоустройства.
Глава администрации областного центра Евгений Авилов сообщил, что ограждение на детской площадке установлено неправильно, а за счёт сужения проезжей части был увеличен размер цветочной клумбы. Министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко добавила, что недостатки будут устранены в ближайшее время.
Алексей Дюмин подчеркнул, что главам муниципалитетов, в которых идёт благоустройство, следует оперативно получать обратную связь от жителей:
Важно, чтобы все дефекты и недостатки устранялись в ходе работ, а не после их завершения.