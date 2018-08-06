На улице Луначарского в Туле подрядчик установил клумбу на проезжую часть

На еженедельном оперативном совещании глава региона по традиции рассмотрел обращения граждан. Жители дома № 17 по улице Луначарского в Туле написали, что их двор вошел в программу «Формирование комфортной городской среды».

Однако туляки считают, что подрядчик халатно относится к своей работе, допускает значительные отступления от утвержденного плана благоустройства.

Глава администрации областного центра Евгений Авилов сообщил, что ограждение на детской площадке установлено неправильно, а за счёт сужения проезжей части был увеличен размер цветочной клумбы. Министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко добавила, что недостатки будут устранены в ближайшее время.

Алексей Дюмин подчеркнул, что главам муниципалитетов, в которых идёт благоустройство, следует оперативно получать обратную связь от жителей: