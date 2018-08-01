Прокуратура заинтересовалась горящей киреевской свалкой

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, после публикации Myslo о свалке в Новоселебном (Киреевский район) с выездом на место 27 июля проведена проверка.

В ходе проверки установлено, что на территории муниципального образования Шварцевское на земельном участке в районе с. Новоселебное обнаружены очаговые несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, имеющие следы горения, что является нарушением закона «Об охране окружающей среды» и закона «Об отходах производства потребления».