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Прокуратура заинтересовалась горящей киреевской свалкой

Прокуратура заинтересовалась горящей киреевской свалкой

Тульские природоохранные прокуроры выехали в село Новоселебное и увидели помойку своими глазами.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, после публикации Myslo о свалке в Новоселебном (Киреевский район) с выездом на место 27 июля проведена проверка.

В ходе проверки установлено, что на территории муниципального образования Шварцевское на земельном участке в районе с. Новоселебное обнаружены очаговые несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, имеющие следы горения, что является нарушением закона «Об охране окружающей среды» и закона «Об отходах производства потребления».

По результатам проверки 31 июля 2018 года Тульским природоохранным прокурором в Киреевский районный суд направлено административное исковое заявление. Прокуратура потребовала признать бездействие администрации МО Шварцевское по организации сбора и транспортирования отходов с несанкционированных мест их размещения и обязать чиновников свалку убрать.

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Сюжет: Незаконные свалки в Туле
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:43 0
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