Гурам Аджоев: «Арсенал» пополнят 2-3 футболиста высокого уровня»

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Президент ПФК «Арсенал» в интервью пресс-службе оружейников подвел итоги сборов, рассказал о трансферных планах клуба, об улучшении инфраструктуры и о многом другом.

- Гурам Захарович, «Арсенал» прошел сборы в Австрии, провел ряд контрольных игр. Как оцените готовность команды к сезону?

- На твердую четверку. После товарищеского матча с «Анжи» мы переговорили с главным тренером Олегом Кононовым, обсудили текущее состояние команды и то, как прошли сборы. Понятно, что нам есть еще над чем работать. Если говорить про контрольные игры в Австрии, то хочу отметить два момента. Во-первых, практически в каждой встрече мы демонстрировали характер и даже если игра шла не по нашему сценарию, не опускали рук. Это очень важно. А во-вторых, обратите внимание на молодых ребят – Шамова, Сокола, Лесового, Ивакина, Мингазова. Они настойчиво стучат в двери главной команды, доказали, что не зря обратили на них внимание. Отмечу и тот момент, что Олег Георгиевич умеет и любит работать с молодежью. Уверен, под руководством Кононова перспективные футболисты смогут прогрессировать и заявят о себе в новом сезоне в РПЛ.

- Оцените трансферную кампанию клуба.

- Рано подводить ее итоги. Считаю, мы движемся в правильном направлении. Удалось продлить контракты с нашими лидерами Михаилом Левашовым, Игорем Горбатенко и Михаилом Александровым. К ним очень тепло относятся болельщики, своей игрой в прошлом сезоне ребята заслужили эту любовь. Рад, что удалось продлить аренду Сергея Ткачева, который за последний год заметно вырос в классе.

Не удивлюсь, если уже в этом сезоне на Ткачева обратит внимание тренерский штаб национальной сборной.

Что же касается новичков, то их пока только двое – голкипер Артур Нигматуллин и полузащитник Георгий Костадинов. Это игроки высокого класса, на мой взгляд, они смогут помочь «Арсеналу» успешно выступить в сезоне-2018/19.

- Болельщиков интересует, будут ли еще приобретения?

- Будут. Совместно с тренерским штабом и селекционным отделом мы еще в середине июня наметили позиции, которые требуют усиления. До закрытия трансферного окна 31 августа «Арсенал» пополнят 2-3 футболиста высокого уровня.

- А если говорить конкретно, какова наша главная цель на трансферном рынке?

- Нападающий и защитник.

- Что скажете об игровой философии, которую прививает команде Олег Кононов?

- Мы не первый день знаем Олега Георгиевича. Все его команды показывали атакующий и комбинационный футбол, что и нравится современному болельщику. Посмотрев на то, как команда играла на сборах, могу сказать, что уже сейчас виден почерк нового главного тренера.

- Многих интересует бюджет «Арсенала», он как-то изменится по сравнению с прошлым сезоном?

- Вырастет, но несущественно. Это не позволит увеличить затраты на трансферы, но поможет клубу сохранить стабильность в финансовом плане. «Арсенал» один из немногих клубов, у кого нет задолженностей перед игроками ни по зарплате, ни по премиальным. Наши футболисты уверены в завтрашнем дне – это очень важно.

- Состояние инфраструктуры клуба оставляет желать лучшего. Что планируется сделать в этом плане? Будут ли новые поля?

- Мы разговаривали на эту тему с губернатором Тульской области. Алексей Геннадьевич провел работу по привлечению дополнительных спонсоров, и за счет этих средств в текущем году будет построено поле на Центральном стадионе. Ориентировочно работы начнутся уже в августе. Для профессионалов большое значение имеют условия для тренировочного процесса и восстановления, для достижения результатов необходима качественная инфраструктура. К сожалению, наша база не отвечает тем условиям, которые необходимы в премьер-лиге. Прошедший сезон это показал. Из-за отсутствия дренажа на базе несколько тренировок пришлось провести на поле Центрального стадиона. Такого быть не должно. В этом году необходимо решить проблему. Также в 2018 году планируем завершить строительство двух новых корпусов на базе, это позволит улучшить условия для подготовки и восстановления команды.

- Какие задачи поставлены перед «Арсеналом» в наступающем сезоне?

- Предстоит строительство новой боеспособной команды. Будет сложно, но у нас такой опыт уже имеется. Не стану делать громких заявлений, необходимо закрепиться на завоеванных позициях. У нас всегда одна задача – выходить и побеждать в каждой игре. А там, как пойдет. Вы сами знаете: аппетит приходит во время еды.