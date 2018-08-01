новости
новости
Регистрация
Гурам Аджоев: «Арсенал» пополнят 2-3 футболиста высокого уровня»
Фото из архива Myslo.

Гурам Аджоев: «Арсенал» пополнят 2-3 футболиста высокого уровня»

До закрытия трансферного окна остался месяц.

Президент ПФК «Арсенал» в интервью пресс-службе оружейников подвел итоги сборов, рассказал о трансферных планах клуба, об улучшении инфраструктуры и о многом другом. 

- Гурам Захарович, «Арсенал» прошел сборы в Австрии, провел ряд контрольных игр. Как оцените готовность команды к сезону?

- На твердую четверку. После товарищеского матча с «Анжи» мы переговорили с главным тренером Олегом Кононовым, обсудили текущее состояние команды и то, как прошли сборы. Понятно, что нам есть еще над чем работать. Если говорить про контрольные игры в Австрии, то хочу отметить два момента. Во-первых, практически в каждой встрече мы демонстрировали характер и даже если игра шла не по нашему сценарию, не опускали рук. Это очень важно. А во-вторых, обратите внимание на молодых ребят – Шамова, Сокола, Лесового, Ивакина, Мингазова. Они настойчиво стучат в двери главной команды, доказали, что не зря обратили на них внимание. Отмечу и тот момент, что Олег Георгиевич умеет и любит работать с молодежью. Уверен, под руководством Кононова перспективные футболисты смогут прогрессировать и заявят о себе в новом сезоне в РПЛ. 

- Оцените трансферную кампанию клуба.

- Рано подводить ее итоги. Считаю, мы движемся в правильном направлении. Удалось продлить контракты с нашими лидерами Михаилом Левашовым, Игорем Горбатенко и Михаилом Александровым. К ним очень тепло относятся болельщики, своей игрой в прошлом сезоне ребята заслужили эту любовь. Рад, что удалось продлить аренду Сергея Ткачева, который за последний год заметно вырос в классе.

Не удивлюсь, если уже в этом сезоне на Ткачева обратит внимание тренерский штаб национальной сборной.

Что же касается новичков, то их пока только двое – голкипер Артур Нигматуллин и полузащитник Георгий Костадинов. Это игроки высокого класса, на мой взгляд, они смогут помочь «Арсеналу» успешно выступить в сезоне-2018/19.

- Болельщиков интересует, будут ли еще приобретения?

- Будут. Совместно с тренерским штабом и селекционным отделом мы еще в середине июня наметили позиции, которые требуют усиления. До закрытия трансферного окна 31 августа «Арсенал» пополнят 2-3 футболиста высокого уровня.

- А если говорить конкретно, какова наша главная цель на трансферном рынке?

- Нападающий и защитник.

- Что скажете об игровой философии, которую прививает команде Олег Кононов?

- Мы не первый день знаем Олега Георгиевича. Все его команды показывали атакующий и комбинационный футбол, что и нравится современному болельщику. Посмотрев на то, как команда играла на сборах, могу сказать, что уже сейчас виден почерк нового главного тренера.

- Многих интересует бюджет «Арсенала», он как-то изменится по сравнению с прошлым сезоном?

- Вырастет, но несущественно. Это не позволит увеличить затраты на трансферы, но поможет клубу сохранить стабильность в финансовом плане. «Арсенал» один из немногих клубов, у кого нет задолженностей перед игроками ни по зарплате, ни по премиальным. Наши футболисты уверены в завтрашнем дне – это очень важно.

- Состояние инфраструктуры клуба оставляет желать лучшего. Что планируется сделать в этом плане? Будут ли новые поля?

- Мы разговаривали на эту тему с губернатором Тульской области. Алексей Геннадьевич провел работу по привлечению дополнительных спонсоров, и за счет этих средств в текущем году будет построено поле на Центральном стадионе. Ориентировочно работы начнутся уже в августе. Для профессионалов большое значение имеют условия для тренировочного процесса и восстановления, для достижения результатов необходима качественная инфраструктура. К сожалению, наша база не отвечает тем условиям, которые необходимы в премьер-лиге. Прошедший сезон это показал. Из-за отсутствия дренажа на базе несколько тренировок пришлось провести на поле Центрального стадиона. Такого быть не должно. В этом году необходимо решить проблему. Также в 2018 году планируем завершить строительство двух новых корпусов на базе, это позволит улучшить условия для подготовки и восстановления команды.

- Какие задачи поставлены перед «Арсеналом» в наступающем сезоне?

- Предстоит строительство новой боеспособной команды. Будет сложно, но у нас такой опыт уже имеется. Не стану делать громких заявлений, необходимо закрепиться на завоеванных позициях. У нас всегда одна задача – выходить и побеждать в каждой игре. А там, как пойдет. Вы сами знаете: аппетит приходит во время еды.

Сюжет: Арсенал
«Арсенал» подписал футболиста «Спартака»
Спорт
«Арсенал» подписал футболиста «Спартака»
сегодня, в 13:22, 17 637 1
Теттех извинился перед Гораном Чаушичем и «Арсеналом» за грубую игру
Спорт
Теттех извинился перед Гораном Чаушичем и «Арсеналом» за грубую игру
30 июля, в 18:11, 7 769 2
Аналитика: «Арсенал» не выиграл, но вошел в историю
Спорт
Аналитика: «Арсенал» не выиграл, но вошел в историю
30 июля, в 15:23, 59 6287 3
Матч «Арсенал» – «Динамо» завершился со счетом 0:0
Спорт
Матч «Арсенал» – «Динамо» завершился со счетом 0:0
29 июля, в 18:28, 78 6415 4
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:46 +2
Другие статьи по темам
Люди
Гурам Аджоев
Место
Тула
Прочее
Арсеналтрансферы Арсенала

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков научат спасать жизни
Туляков научат спасать жизни
Прокуратура заинтересовалась горящей киреевской свалкой
Прокуратура заинтересовалась горящей киреевской свалкой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.