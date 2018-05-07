Суд по иску о закрытии кинотеатра в тульском «Макси» отложен до 15 мая

Фото из архива Myslo.

В Вологде состоялось первое заседание суда по делу тульского «Макси». Поводом обращения в суд стали результаты проверки, проведенные прокуратурой и МЧС 29 марта в одном из крупнейших ТРЦ Тулы на соблюдение правил пожарной безопасности.

Тогда были выявлены грубые нарушения законодательства: противопожарная штора в кинозале, отделяющая его от торговой площади при возникновении пожара, неисправна, не оборудована устройством, обеспечивающим автоматическое закрывание при пожаре, не обеспечен необходимый предел огнестойкости. Не соблюдались требования при эксплуатации эвакуационных путей. В детско-развлекательном помещении «Тропики» система противопожарной защиты попросту отсутствует.

Прокурор направил иск с требованием немедленно приостановить деятельность кинотеатра «Синема парк» до полного устранения выявленных нарушений в Вологодский городской суд. Там прописан основной ответчик по делу — собственник ТРЦ.

На прошедшем слушании ответчик представил дополнительные доказательства. Суд постановил исследовать эти документы и перенес рассмотрение дела. Следующее заседание состоится 15 мая в 11.00.