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Суд по иску о закрытии кинотеатра в тульском «Макси» отложен до 15 мая
Фото из архива Myslo.

Суд по иску о закрытии кинотеатра в тульском «Макси» отложен до 15 мая

Прокуратура требует приостановить деятельность кинотеатра «Синема парк» за грубые нарушения правил пожарной безопасности.

В Вологде состоялось первое заседание суда по делу тульского «Макси». Поводом обращения в суд стали результаты проверки, проведенные прокуратурой и МЧС 29 марта в одном из крупнейших ТРЦ Тулы на соблюдение правил пожарной безопасности.

Тогда были выявлены грубые нарушения законодательства: противопожарная штора в кинозале, отделяющая его от торговой площади при возникновении пожара, неисправна, не оборудована устройством, обеспечивающим автоматическое закрывание при пожаре, не обеспечен необходимый предел огнестойкости. Не соблюдались требования при эксплуатации эвакуационных путей. В детско-развлекательном помещении «Тропики» система противопожарной защиты попросту отсутствует.

Прокурор направил иск с требованием немедленно приостановить деятельность кинотеатра «Синема парк» до полного устранения выявленных нарушений в Вологодский городской суд. Там прописан основной ответчик по делу — собственник ТРЦ.

На прошедшем слушании ответчик представил дополнительные доказательства. Суд постановил исследовать эти документы и перенес рассмотрение дела. Следующее заседание состоится 15 мая в 11.00.

Сюжет: Масштабная проверка ТЦ в Туле
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:16 0
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