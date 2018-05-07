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Ночью под Серпуховом житель Тульской области насмерть сбил женщину

Ночью под Серпуховом житель Тульской области насмерть сбил женщину

Все обстоятельства аварии выясняются.

7 мая около двух часов ночи на 106-м км автодороги М-2 «Крым» (Серпуховский район, Московская область) 46-летний житель Тульской области, управляя автомобилем «Додж Караван», насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом пишет «Московский комсомолец». Водитель двигался со стороны Тулы в направлении столицы.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Личность погибшей на данный момент устанавливается. На вид ей 30-35 лет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:09 0
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