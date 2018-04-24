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3 мая суд решит судьбу кинотеатра в тульском «Макси»
Фото Алексея Пирязева.

3 мая суд решит судьбу кинотеатра в тульском «Макси»

По итогам проведенной проверки прокурор требует закрыть кинотеатр «Синема парк».

29 марта в одном из крупнейших ТРЦ Тулы «Макси» сотрудники прокуратуры и МЧС проверили соблюдение правил пожарной безопасности.

По итогам проверки был выявлен ряд грубейших нарушений: противопожарная штора в кинозале, отделяющая его от торговой площади при возникновении пожара, неисправна, не оборудована устройством, обеспечивающим автоматическое закрывание при пожаре, не обеспечен необходимый предел огнестойкости. Не соблюдались требования при эксплуатации эвакуационных путей. В детско-развлекательном помещении «Тропики» система противопожарной защиты попросту отсутствует.

В результате прокурор направил в суд иск с требованием немедленно приостановить деятельность кинотеатра «Синема парк» до полного устранения выявленных нарушений.

Основным ответчиком по делу выступает собственник здания ТРЦ, зарегистрированный в Вологде.

Поэтому дело будет рассматривать Вологодский суд. Слушание назначено на 11.00 3 мая.

Сюжет: Масштабная проверка ТЦ в Туле
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