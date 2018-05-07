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ДТП в Туле: водитель сбежал, оставив в машине пострадавшего ребенка
Фото УГИБДД по Тульской области.

ДТП в Туле: водитель сбежал, оставив в машине пострадавшего ребенка

Все обстоятельства выясняются.

6 мая в 15.40 в Туле на 0-м километре автодороги «Тула — Новомосковск — Прилепы» неустановленный водитель, управляя автомобилем «Ситроен С-4», предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

После этого водитель скрылся с места ДТП.

В аварии пострадала пассажирка 2012 года рождения, которая с телесными повреждениями была госпитализирована. Мама ребенка, которая также находилась в машине, не пострадала.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники ГИБДД установили водителя. Им оказался 23-летний молодой человек. Почему он сбежал с места ДТП и другие обстоятельства происшествия сейчас выясняет Госавтоинспекция.

Известно, что на момент ДТП ребенок в автомобиле находился без детского удерживающего устройства.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:44 0
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