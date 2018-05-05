Алексей Дюмин проинспектировал работы в музейном квартале Тулы

Фото Татьяны Алексеевой.

В скором времени здесь появится фонтан, скульптура городового, а также новые кафе и гостиница.

6 мая Алексей Дюмин проинспектировал работы на Тульской набережной и в музейном квартале. Проект планируется завершить летом этого года.

Первым объектом осмотра стала бывшая площадь Челюскинцев, она же Крестовоздвиженская. Здесь создают фонтан и прогулочную зону.

Как пояснил губернатору глава администрации Тулы Евгений Авилов, насосы фонтана будут расположены в подземном бункере, чтобы не портить внешний вид этого пространства.

- Помимо фонтана и пешеходной зоны тут будет выполнено озеленение. И это пространство станет ключевой точкой всей площади, - сказал Евгений Авилов. А чтобы расшить пространство площади и придать ему законченный вид, совместно с проектировщиками было принято решение снять ограждение, которое отделяло проезжую часть площади от тротуара под стенами кремля.

Алексей Дюмин поинтересовался, нет ли проблем с перекладкой коммуникаций. По словам главы администрации Тулы, проблем при перекладке сетей не возникло. Новые сети позволили решить еще ряд городских вопросов, в том числе по объектам на улице Металлистов.

- Вокруг площади много рекламы, которая уже морально устарела. Как будете решать этот вопрос? - спросил губернатор Евгения Авилова.

Глава администрации пояснил, что этим вопросом вплотную занимается административно-техническая инспекция, предпринимателям выданы предписания. К открытию тут будет наведен полный порядок. Алексей Дюмин поправил:

- Будьте в диалоге с предпринимателями, задача - не убрать и запретить все, а предложить альтернативные варианты.

Следующая остановка — Пятницкие ворота. Здесь будет установлена скульптура тульского городового. Проект скульптуры представил губернатору глава администрации Тулы.

Возле ворот Алексей Дюмин пообщался со студентами Тульского государственного машиностроительного колледжа и сказал, что скоро присоединится к их субботнику, будет вместе с ними сажать на набережной деревья.

У здания самого колледжа Алексей Дюмин задержался и спросил у министра образования Оксаны Осташко, как будут приводить в соответствие с общей композицией улицы и квартала здание колледжа.

- Здание колледжа является памятником архитектуры, ему требуется и косметический ремонт фасада, и ремонт кровли. Мы выделили около 30 млн. руб. на эти работы. Что будет сделано? - поинтересовался губернатор.

По словам министра, на 26 млн руб. будут выполнены полностью фасадные работы по всему периметру здания. Причем с соблюдением охранных обязательств, так как основная часть здания является памятником. Двухэтажная часть - пристройка к основному зданию, не относится к историческому наследию, но тоже будет отремонтирована. И все здание колледжа получит новую кровлю. Срок окончания всех работ - октябрь 2018 года.

Далее губернатор проследовал на улицу Металлистов.

Одно из зданий в начале улицы администрацией выделено Тульскому казачеству. В нем будет располагаться штаб казачества и музей. Об этом Алексею Дюмину по всей военной форме доложил атаман Тульского казачества, он же депутат Тульской облдумы Алексей Альховик.

Алексей Дюмин предложил «выделить» здание, поместив вокруг него атрибуты казачества, например, казачью повозку, конскую сбрую:

- Нельзя жить в бетоне, надо покреативить, чтобы было интересно и привлекательно!

Директор музея «Куликово поле» Владимир Гриценко рассказал, что на улице Металлистов будет полноценный музей археологии.

- Музейный квартал - уникальный проект и для города и для России. Здесь есть ядро - Тульский кремль, прогулочная зона с набережной. Все федеральные музеи, расположенные в Тульской области, имеют тут свои "подворья". Плюс музей казачества и региональные музеи. На этой улице можно будет провести не один день! - сказал Владимир Гриценко.

- А вы продумали, какая экспозиция будет в музее? - уточнил губернатор.

- Не только продумали, но уже и опробировали новую экспозицию! Буквально на днях в музее "Куликово поле" открылась новая экспозиция "Между молотом и наковальней" - о рождении тульского металла, металлургического производства.

- Надо подумать, чем заинтересовать гостей города в музее. Программа должна быть насыщенной, яркой, интерактивной. Обязательно надо найти место для тех находок, которые были обнаружены на Крестовоздвиженской площади. Может быть, стоит подумать о том, чтобы гости города могли сами отчеканить памятную тульскую монетку, - предложил Алексей Дюмин.

По словам Владимира Гриценко, такое оборудование уже есть и даже эскиз тавро разработан. А что касается археологических находок, то все они - уже готовая экспозиция еще одного музея. На подворье "Куликова поля" будут выставки истории металлургии и гончарного промысла - "Секреты тульских мастеров".

Также в 4 зданиях музейного квартала, взятых в аренду тульским предпринимателем Евгением Инчгия, появятся гостиница на 25 мест, кофейня и ресторан авторской кухни. Подобные проекты уже успешно реализованы в Москве, Иваново и Севастополе.

Как сейчас выглядит Тульская набережная с высоты птичьего полета здесь.